LIVE Vavassori-Bautista, ATP Barcellona 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’impresa da lucky loser

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno dell’ATP 500 di Barcellona tra il lucky loser Andrea Vavassori e Roberto Bautista Agut.

Il piemontese è stato ripescato al 2° turno, dopo il forfait di Karen Khachanov. Una vittoria, vorrebbe dire 50 punti d’oro per l’obiettivo “top 100”. Una vittoria oggi lo avvicinerebbe alla top 140, lui che questa settimana è 156 delle classifiche. Dolorosa la sconfitta al 1° turno di doppio con Simone Bolelli, contro gli specialisti della terra battuta, battuti la settimana prima a Montecarlo Gonzalez/Molteni. Vedremo se l’azzurro saprà rifarsi contro l’indomito lottatore spagnolo, n. 84 del mondo ma in forte risalita.

L’iberico, in cerca di punti preziosi per la risalita dopo che si è infortunato nel 2023, non è un “killer” contro avversari inferiori a lui e potrebbe concedere qualcosa. Nelle ultime uscite il tifoso del Villareal ha ben figurato a Montecarlo, dove ha sconfitto in 3 set Lorenzo Sonego nel turno decisivo di qualificazioni, arrendendosi a Hubert Hurkacz dopo aver sconfitto anche Diaz Acosta al 1° turno. Insomma, serve un’impresa del torinese.

C’è un precedente, sull’erba di Halle vinto dallo spagnolo 6-3, 6-4. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Vavassori e Bautista Agut, che prenderà il via alle 11:00. Vi aspettiamo!