Sinner si allena con Vagnozzi a Madrid: tra volée e scambi sostenuti – VIDEO

Niente va lasciato al caso. Jannik Sinner ha trascorso ieri una giornata di allenamento intensa per preparare la sfida di questa sera, non prima delle 20.00, contro il russo Pavel Kotov, valida per il terzo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, Jannik sarà chiamato a confermare la solidità messa in mostra contro Lorenzo Sonego, nel suo match d’esordio, volendo alzare il proprio livello di gioco.

Sinner si è preparato sul campo-9, accolto dall’abituale bagno di folla. Un allenamento che si è sviluppato in più fasi. Nei primi 30′ Jannik ha provato i suoi colpi con Simone Vagnozzi (coach) e il giovane sparring-partner spagnolo, Enrique Garcia, dall’altra parte del campo. Dritti e rovesci ad alta velocità, volendo testare soprattutto le traiettorie lungolinea.

Dopo di che Jannik e il tecnico italiano hanno lavorato in piena autonomia, simulando varie situazioni di gioco: dai colpi in top-spin alle variazioni (palle corte, giocate con il back e discese a rete). A conclusione, tanto lavoro sul servizio. In totale 90′ di training in cui si è notata la grande dedizione dell’altoatesino in ogni minimo particolare per adattarsi alla terra rossa, superficie sulla quale fa un po’ più fatica.

La sfida odierna contro Kotov sarà un banco di prova probante in quanto il russo, pur non dotato di una grandissima mobilità, tira molto forte e può mettere in difficoltà chiunque con i suoi colpi. Vedremo Sinner quali soluzioni riuscirà a trovare nel corso della partita.

Di seguito il video dell’allenamento di Sinner:

VIDEO ALLENAMENTO JANNIK SINNER A MADRID