Puppo avverte: “A Madrid agevolano Alcaraz e Nadal, a Roma faranno lo stesso con Sinner?”

Dario Puppo ha analizzato i temi caldi del Masters 1000 di Madrid nel corso dell’ultima puntata di Tennis Mania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. Il telecronista di Eurosport si è soffermato soprattutto sulla vittoria di Rafael Nadal contro l’australiano Alex de Minaur, successivamente ha analizzato il possibile cammino di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sulla terra rossa della capitale spagnola, chiudendo poi con una battuta sulla programmazione e sul calendario del torneo sul mattone tritato iberico.

Sulla questione arbitrale che ha visto protagonista Nadal con Fergus Murphy: “Non è bello che certi campioni siano così in imbarazzo nel gestire certe situazioni. Sto vedendo cose imbarazzanti, capisco che l’ATP sia impegnata su tanti fronti, ma è importante e viene prima di ogni cosa la questione di come si gestiscono le partite, specie sulla terra battuta. Certe circostanze che sono accadute sono inammissibili. Per esempio ieri Medvedev ha chiesto prima del match come si doveva chiamare il falco: siamo arrivati a questo livello. Serve chiarezza e buon senso da parte degli arbitri“.

Sulla performance di Nadal con de Minaur: “Sicuramente l’australiano non ha giocato bene, ma è anche normale sulla terra battuta essere condizionati dal vedere dall’altra parte della rete Nadal ed essere condizionati. Ieri poi Rafa ha ripreso un po’ di ritmo partita e di fiducia, ma non si può dire che i top 10 di oggi siano di basso livello valutando la prestazione di de Minaur, Ci sono i demeriti dell’australiano, ma dall’altra parte una prestazione ottima di Nadal“.

Sulle condizioni a Madrid e le difficoltà da affrontare: “La palla a Madrid viaggia tantissimo: Tsitsipas non riusciva a girarsi dalla parte del diritto da quanto le condizioni erano veloci. Rispetto a Barcellona ci sono condizioni totalmente diverse, non è semplice da una settimana all’altra adattarsi con rapidità. Tutti giocano bene, il livello medio è alto, basti vedere le prestazioni di ieri di Monteiro con Tsitsipas e di Mensik contro Dimitrov“.

A proposito del percorso di Alcaraz e Sinner: “Il tabellone di Alcaraz è molto interessante: avrà Seyboth Wild che non sarà semplice in altura e poi c’è Struff. Vedremo se avrà problemi all’avambraccio, ma potrebbe avere più problemi rispetto al match liscio con Shevchenko. Non sarà semplice neppure per Sinner: Ruud potrebbe pagare qualcosa fisicamente, ma non è certamente da sottovalutare in un eventuale quarto“.

Una battuta anche sulla programmazione del giorno a Madrid: “Si vedrà mai agli Internazionali d’Italia una sessione serale con Ruud o chi per lui come ieri a Madrid? Gli spagnoli mettono sempre di pomeriggio Alcaraz e Nadal. Sinner non deve essere messo la sera a Roma, ma abbiamo visto come non si è mai fatto come gli organizzatori di Madrid. Il padrone di casa va agevolato se possibile, specie se è numero 2 del mondo. Alcaraz ha problemi all’avambraccio ed è aiutato dal giocare il pomeriggio, lo stesso per Nadal con la palla che salta di più“.