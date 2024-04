Sinner-Kotov, orario ATP Madrid 2024: programma serale 29 aprile, tv, streaming

Jannik Sinner tornerà in campo, domani (lunedì 29 aprile), per disputare il terzo turno del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino (n.2 del ranking) affronterà il russo Pavel Kotov (n.72 del mondo) nel primo match della sessione serale, non prima delle 20.00. Una variabile importante per Jannik, di cui tenere conto.

Non ci sono precedenti tra i due e questo aspetto peserà nell’approccio alla partita di Sinner. Il russo, vittorioso in maniera rocambolesca nel secondo turno contro l’australiano Jordan Thompson, è un giocatore molto scorbutico da affrontare. Non ha un fisico scultoreo, ma è un tennista in grado di far viaggiare la palla come pochi.

Il 22enne pusterese cercherà di muovere il più possibile il proprio avversario, mettendolo in difficoltà negli spostamenti laterali e costringendolo a giocare lontano dalla riga di fondo. Da capire anche come la superficie muterà in relazione all’orario e la capacità dei due contendenti di trovare le soluzioni alle varie problematiche.

La partita tra Jannik Sinner e Pavel Kotov, valida per il terzo turno del Masters1000 di Madrid, andrà in scena domani non prima delle 20.00 sul campo del Manolo Santana Stadium. La copertura televisiva sarà offerta da Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-KOTOV ATP MADRID 2024

Lunedì 29 aprile

Manolo Santana Stadium – 11:00

1. [9] Jelena Ostapenko LAT vs [8] Ons Jabeur TUN

2. [1] Iga Swiatek POL vs Sara Sorribes Tormo ESP

3. [PR] Rafael Nadal ESP vs Pedro Cachin ARG (non prima ore: 16:00)

4. [1] Jannik Sinner ITA vs Pavel Kotov (non prima ore: 20:00)

5. D. Collins USA or J. Cristian ROU vs R. Montgomery USA or A. Sabalenka

PROGRAMMA SINNER-KOTOV ATP MADRID 2024: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv (partite del tabellone maschile)

Diretta testuale: OA Sport (Paolini vs Garcia)