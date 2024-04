Rally Croazia 2024, Sebastien Ogier il più veloce nello shakedown davanti a Evans e Tanak

Si è aperto ufficialmente quest’oggi con lo shakedown del giovedì il Rally di Croazia 2024, valevole come quarto appuntamento stagionale del Mondiale WRC. In attesa di fare davvero sul serio a partire da domattina con la prima delle 20 prove speciali previste nel weekend, stamani è andata in scena la stage di prova su un breve percorso di 3,65 chilometri nei pressi di Okic.

Sebastien Ogier, al rientro in gara dopo quasi 3 mesi dall’ultima apparizione in quel di Montecarlo (anche quest’anno parteciperà solamente ad alcune tappe del campionato), ha firmato il miglior tempo assoluto di giornata in 1’55″7 al volante della sua Toyota GR Yaris Rally1, rifilando 7 decimi al compagno di squadra gallese Elfyn Evans.

Alle spalle delle due Toyota si sono inserite le Hyundai i20 N Rally1 guidate da Ott Tanak e Thierry Neuville. L’estone si è attestato in terza posizione con un distacco di 1″4 dalla vetta, mentre il belga leader della classifica generale nel Mondiale non è andato oltre il quarto posto praticamente con lo stesso gap del teammate. Oltre 2 secondi di ritardo per tutti gli altri, a partire dalla quinta piazza del francese Adrien Fourmaux con la Ford Puma Rally1 Hybrid a 2″5.