F1, Lewis Hamilton: “Convintissimo della scelta di approdare in Ferrari”

Lewis Hamilton si avvicina con fiducia al Gran Premio della Cina a Shanghai: l’inglese, dopo un inizio di stagione negativo, ha dato qualche risposta positiva finalmente a Suzuka.

Queste le sue dichiarazioni alla stampa, ribadendo la sua scelta di approdare in Ferrari: “Beh, non credo di aver bisogno di rivendicare la mia decisione, credo di sapere cosa è giusto per me. E questo non è cambiato dal momento in cui ho preso la decisione. Sono convinto di quello che ho scelto“.

“Non c’è stato un momento in cui l’abbia messa in discussione e non mi lascio influenzare dai commenti degli altri. Anche oggi c’è gente che continua a scrivere cazzate, parlarne male. E continuerà per il resto dell’anno. E io dovrò fare quello che ho fatto in passato. Solo voi potete sapere cosa è giusto per voi. E per me sarà un periodo emozionante“.

“Non avrei mai pensato di correre fino a 40 anni. Sono abbastanza sicuro di aver detto che non avrei corso fino a 40 anni, ma penso che sia un viaggio così folle nella vita, sai, come se non mi sentissi quasi quarantenne, mi sento ancora molto giovane. E penso che lui [George Russell, ndr] abbia più problemi fisici di me oggi. So che sta passando più tempo con la fisioterapia. Ma, sì, in generale mi sento bene. Penso che sia davvero positivo. Innanzitutto perché significa che non sono il pilota più anziano. Questo è l’aspetto migliore. Ma anche perché Fernando è uno dei migliori piloti che abbiamo avuto in questo sport“.