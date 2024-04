F1, domani le Sprint Qualifying a Shanghai: come funzionano e cosa cambia dalle qualifiche tradizionali

Una variante da considerare. Il Circus della F1 torna in scena in Cina per il quinto appuntamento della stagione. Dopo il week end a Suzuka (Giappone), è la volta di Shanghai. Un fine-settimana particolare per molteplici aspetti. In primis, si tornerà a competere sul circuito cinese a cinque anni dall’ultima volta e piloti e team, quindi, non avranno riferimenti troppo recenti e non legati alle nuove monoposto a effetto suolo.

A complicare il tutto anche il fatto che nel week end ci sarà la Sprint Race, gara veloce sui 100 km, che andrà ad alterare in maniera significativa la tre-giorni asiatica. Domani assisteremo all’unica sessione di prove libere di un’ora, che a differenza dell’anno scorso precederà la Sprint Shootout che determinerà la griglia di partenza della Sprint Race del sabato. Quest’ultima si disputerà al mattino e sarà il primo evento di giornata del day-2 del fine-settimana. A seguire, le qualifiche per la definizione dello schieramento del GP domenicale.

PROGRAMMA GP CINA F1 2024

Venerdì 19 aprile (orari italiani)

ore 5.30-6.30, F1, Prove libere 1

ore 9.30-10.14, F1, Sprint Qualifying

Sabato 20 aprile (orari italiani)

ore 5.00, F1, Sprint

ore 9.00, F1, Qualifiche

Domenica 21 aprile (orari italiani)

ore 9.00, F1, Gara

Di conseguenza, venerdì (domani) sarà già una giornata molto importante perché i team non avranno tanto tempo per trovare la messa a punto delle vetture e potranno affidarsi solo a una sessione, prima del time-attack per la griglia della Sprint di sabato. Una Sprint Shootout che sarà divisa in:

SQ1: 12 minuti

SQ2: 10 minuti

SQ3: 8 minuti

A differenza dell’anno scorso, le squadre entreranno in Parco Chiuso da venerdì pomeriggio con la qualifica Shootout, con l’inizio del SQ1, per poi uscirne al termine della Sprint. Di conseguenza, i team avranno tempo per poter intervenire sulle vetture, prima di tornare in Parco Chiuso nella qualifica tradizionale (sabato), con l’inizio della Q1, fino al termine della gara classica della domenica.