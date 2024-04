NBA, risultati della notte (7 aprile): Denver si prende il primo posto. Vincono Sixers e Lakers

Sono quattro le partite di una notte NBA che vede il ritorno al primo posto nella Western Conference dei campioni in carica. I Denver Nuggets sfruttano al meglio l’occasione della sfida casalinga contro gli Atlanta Hawks, dominando gli avversari con il punteggio di 142-110. Nikola Jokic resta a riposto per tutto l’ultimo quarto, ma chiude comunque con la sua venticinquesima tripla doppia della stagione (19 punti, 14 rimbalzi e 11 assist), ma importanti per Denver sono anche i 24 punti di Kentavious Caldwell-Pope.

Il ritorno di Joel Embiid ha ridato vita ai Philadelphia 76ers, che ottengono la loro terza vittoria consecutiva dopo il rientro della loro stella. I Sixers vincono agevolmente contro Memphis per 116-96 ed ora mettono pressione ad Indiana e Miami nella lotta per evitare il Play-In. Embiid ha chiuso con 30 punti e 12 rimbalzi, rimanendo seduto per l’ultimo quarto.

Serviva una vittoria ai Lakers e Los Angeles non ha sbagliato, centrando il momentaneo sorpasso in classifica all’ottavo posto sui Sacramento Kings. LeBron e compagni si sono imposti per 116-97 sui Cleveland Cavaliers in un match sempre in controllo per i padroni di casa. James chiude con 24 punti e 12 assist, poi doppia doppia anche per Anthony Davis (22 punti e 13 rimbalzi) e ci sono anche i 28 punti di D’Angelo Russell. Cleveland manca l’assalto al secondo posto ad Est, nonostante i 26 punti di Darius Garland.

Con Simone Fontecchio ancora assente per l’infortunio al piede, i Detroit Pistons cedono sul campo dei Brooklyn Nets per 113-103, subendo la rimonta dei padroni di casa con un ultimo quarto da 38-20. Brooklyn trascinata dai 32 punti di Cam Thomas e dai 24 di Dennis Schroder.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Los Angeles Lakers – Cleveland Cavaliers 116-97

Brooklyn Nets – Detroit Pistons 113-103

Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers 96-116

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 142-110