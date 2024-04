Rugby a 7, SVNS Hong Kong 2024: nel torneo femminile trionfa la Nuova Zelanda

Si è disputata questo weekend la tappa di Hong Kong delle SVNS, il torneo mondiale di rugby a sette. In campo sono scese sia le nazionali femminili sia quelle maschili, in uno degli appuntamenti più affascinanti e storici del rugby olimpico. Ecco come è andato il torneo femminile.

Nella fase a gironi dominio di Francia, Australia e Canada, che hanno chiuso i rispettivi gironi a punteggio pieno. Alle loro spalle si sono qualificate ai quarti di finale Nuova Zelanda, Fiji e USA, mentre le due ripescate come migliori terze sono state Giappone e Irlanda.

I quarti di finale, dunque, hanno visto gli USA avere la meglio delle Fiji con un rotondo 33-7, mentre sono arrivate le aspettate vittorie della Francia, che ha battuto 31-7 l’Irlanda, e dell’Australia, che ha vinto 12-0 contro il Giappone. Match più atteso quello tra le canadesi e le neozelandesi, con le Black Ferns 7s che hanno rialzato la testa dopo i tentennamenti nella prima fase e si sono imposte 26-5 contro il Canada.

Le semifinali, dunque, hanno visto gli accoppiamenti USA-Francia e Australia-Nuova Zelanda. Nonostante il percorso netto fino a quel punto, le francesi hanno ceduto alle sorprendenti americane, con gli USA che si sono imposte 19-5. Nell’ennesima sfida tra australiane e neozelandesi ad avere la meglio, ancora una volta quest’anno, sono state le seconde, con la Nuova Zelanda che ha vinto 28-14.

Finale, dunque, tra Nuova Zelanda e USA. E finale a senso unico, con le neozelandesi che partono fortissimo, segnando con Jorja Miller (2’) e Michaela Blyde (5’,6’), mentre le americane accorciano solo con Alex Sedrick (8’). Nella ripresa, però, le Black Ferns 7s scappano definitivamente via con la terza meta di Michaela Blyde (12’) e la doppietta di Mahina Paul (15’,17′) per il 36-7 finale.