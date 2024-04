Conegliano-Novara oggi in tv, A1 volley femminile 2024: orario gara-1, programma, streaming

Oggi domenica 7 aprile (ore 20.30) si gioca Conegliano-Novara, gara-1 della semifinale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. Incomincia la serie al meglio delle tre partite, chi ne vince due si qualifica all’atto conclusivo contro la vincente di Scandicci-Milano. Pantere che partono decisamente favorite, ma le ragazze di Lorenzo Bernardi vogliono mettere alle venete il bastone tra le ruote nella loro marcia fino ad adesso trionfale.

La squadra di Daniele Santarelli sta disputando un’annata a dir poco sensazionale. La sconfitta è sconosciuta, e fino ad adesso hanno conquistato Supercoppa Italiana, Coppa Italia, finale di Champions League e semifinali di campionato. Una macchina perfetta guidata in regia in maniera impeccabile da Joanna Wolosz, che può disporre di un parco attaccanti di qualità smisurata, a partire dall’opposto Isabelle Haak. L’Igor è stata la prima squadra italiana a trovare la vittoria in una competizione continentale questa stagione, con Bernardi che si è fin da subito inserito bene nell’universo femminile. Per Novara sta risultando decisiva la bomber Marina Markova, straripante nelle ultime uscite e con tanta voglia di continuare a far bene.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, gara-1 della semifinale scudetto della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD , mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA VOLLEY OGGI

Domenica 7 aprile

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSport HD

PROGRAMMA SCANDICCI-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.