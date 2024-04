LIVE Milano-Perugia, Superlega volley 2024 in DIRETTA: si decide la semifinale o si va a gara-5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Milano-Perugia, gara 4 delle semifinali Scudetto della Superlega 2024 di volley. All'”Allianz Cloud” di Milano i padroni di casa vanno a caccia di una vittoria per allungare la serie.

Dopo la vittoria di Perugia in gara-3 la serie di semifinale ritorna a Milano dove la squadra di Roberto Piazza cercherà una vittoria per portarsi sul 2-2 e prolungare così il sogno finale Scudetto. E’ stata fino ad ora una serie in cui il fattore campo ha sempre giocato da padrone nelle prime tre gare disputate coincise fino a qui con due affermazioni perugine (entrambe per 3-1) e una milanese in gara-2 (3-2).

La Sir Safety Perugia di coach Angelo Lorenzetti andrà invece a caccia di una vittoria in trasferta per chiudere in anticipo la semifinale e cominciare già a pensare alla finale per il titolo che, se conquistato, andrebbe a completare un magnifico poker per la formazione umbra, che in questa stagione ha già alzato Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Mondiale per club.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Milano-Perugia, gara-4 della serie di semifinale scudetto della Superlega di volley 2023-2024. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 20.30 all'”Allianz Cloud” di Milano, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.