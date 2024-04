LIVE Monza-Trento, Superlega volley 2024 in DIRETTA: si annuncia una gara-4 palpitante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Monza-Trento, gara-4 della semifinale di Superlega volley 2023/2024. Questa sera l’Itas Trentino avrà il secondo match point di questa serie, ma questa volta dovrà giocarselo in trasferta in una gara che si preannuncia spettacolare.

Domenica scorsa la Mint Vero Volley Monza ha messo a segno una mezza impresa per allungare la serie almeno fino a gara-4. La formazione brianzola ha avuto la meglio per 3-2 (24-26, 25-22, 27-25, 25-27, 15-13) rovinando parzialmente la festa a Trento, che sperava di poter festeggiare davanti ai propri tifosi. La squadra di Massimo Eccheli proverà ora a riconfermare l’alto livello espresso in gara-3 per tenere vivo il sogno della finale di Superlega.

Quella di domenica è stata la seconda vittoria stagionale di Monza ai danni di Trento. La squadra lombarda si è imposta nella semifinale di Coppa Italia, vincendo anche in quel caso al tie-break. Nei quattro successi di Trento invece non c’è mai stata troppa partita, con l’Itas che ha, al massimo, concesso un set.

Gara-4 della serie tra Mint Vero Volley Monza ed Itas Trentino inizierà alle 20.30 all’OpiquadArena di Monza. Non è prevista una diretta televisiva della partita, che sarà trasmessa in streaming su VBTV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Monza-Trento, gara-4 della semifinale di Superlega 2023/2024, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!