VIDEO Marcell Jacobs, 10”11 al debutto: riviviamo la gara e un lanciato da “bei tempi”

Marcell Jacobs ha corso i 100 metri in 10.11 (0,9 m/s di vento a favore) a Jacksonville (Florida, USA), dove è tornato a gareggiare a distanza di 230 giorni dall’ultima volta. Il Campione Olimpico, trasferitosi negli States per allenarsi alla corte di Rana Reider, ha voluto testare la propria condizione fisica dopo le intense sessioni a cui si è sottoposto negli ultimi mesi. Le prime sensazioni sembrano essere positive, la marcia di avvicinamento agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi 2024 è ufficialmente partita.

Marcell Jacobs non è uscito benissimo dai blocchi di partenza, ma poi si è distinto sul lanciato e ha sfornato una progressione che si avvicina in qualche modo a quelle offerte nei giorni migliori della sua carriera, culminata con l’apoteosi di Tokyo 2020. Il velocista lombardo ha recuperato di forza lo statunitense Travyon Bromell, due volte bronzo iridato e suo compagno di allenamento. L’azzurro è stato beffato al photo-finish, venendo preceduto dall’americano per tre millesimi (anch’egli 10.11).

Marcell Jacobs tornerà in gara il 4-5 maggio alle World Relays, i Mondiali di staffette dove darà una mano all’Italia per qualificare la 4×100 ai Giochi. Il Messia dell’atletica tricolore si cimenterà poi in un doppio 100 metri tra Roma (18 maggio) e Ostrava (28 maggio) prima della rassegna continentale. Di seguito il VIDEO di Marcell Jacobs, 10.11 al debutto stagionale a Jacksonville, oggi si è lasciato alle spalle il cinese Xie Zhenye (10.14) e il giapponese Hakimi Sani Brown (10.16).

VIDEO MARCELL JACOBS: 10”11 AL DEBUTTO

Il video del debutto stagionale di Marcell Jacobs a Jacksonville, secondo posto nei 100 metri in 10.11 (+0.9)#atleticaitaliana pic.twitter.com/3icDzVKCVW — Atletica Italiana (@atleticaitalia) April 27, 2024

