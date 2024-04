Marcell Jacobs: “Sul lanciato mi sono sentito a mio agio! Pensavo di correre più forte”

Marcell Jacobs ha aperto la propria stagione agonistica correndo i 100 metri in 10.11 (0,9 m/s di vento a favore) a Jacksonville (Florida, USA), dove si è trasferito da qualche mese per allenarsi sotto la guida di Rana Reider. Il Campione Olimpico, tornato in gara dopo 230 giorni di assenza, ha concluso al secondo posto, battuta soltanto al photo-finish per tre millesimi dal canadese Andrè De Grasse. Il 29enne non è partito benissimo, ma sul lanciato ha fornito dei segnali decisamente confortanti.

Marcell Jacobs ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Sono molto contento di essere tornato a gareggiare e soprattutto senza problemi. Avevo bisogno di ritrovare queste sensazioni. Siamo stati un po’ tutti sorpresi perché è stato invertito il rettilineo e si è perso un po’ di tempo: il riscaldamento è stato più lungo rispetto al solito. La partenza è stata un po’ ’nì’ però nella seconda parte di gara mi sono sentito veramente a mio agio ed è un punto di partenza su cui possiamo lavorare”.

Il velocista lombardo ha poi proseguito: “Non sono del tutto soddisfatto del tempo, pensavo di correre un po’ più forte. Ma ora testa al raduno di Miami e alla gara delle Bahamas per qualificare la staffetta alle Olimpiadi. Si continua così”. L’azzurro tornerà in gara il prossimo weekend (4-5 maggio) a Nassau (Bahamas) per le World Relays, i Mondiali di staffette dove contribuirà al risultato della 4×100. Il 18 maggio lo rivedremo invece in gara sui 100 metri a Roma.