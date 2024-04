Golf, il ranking mondiale femminile aggiornato e la classifica delle top10 in Italia. Nelly Korda senza rivali, Fanali leader azzurra

Andiamo quest’oggi a ricapitolare qual è la situazione legata al ranking mondiale in campo femminile, con un focus sulle principali protagoniste stagionali. Questa graduatoria, nota come WWGR a livello pratico, e in termini di sponsor come Rolex Rankings, si distingue perché viene calcolata la media punti realizzati in rapporto al numero di tornei giocati.

In questo senso, per Nelly Korda il rendimento è spettacolare: distacco enorme a favore dell’americana sulla seconda in classifica, la connazionale Lilia Vu. Un posizionamento ribadito ancor più con una serie di tre vittorie nelle ultime tre partenze (LPGA Drive On Championship a fine gennaio, Fir Hills Seri Pak Championship e Ford Championship in California e nell’Arizona nelle ultime due settimane. Il tutto non fa che lanciarla come superfavorita verso il primo Major dell’anno, lo Chevron Championship dal 18 al 21 aprile.

C’è un ma, in questo senso: Lilia Vu, per paradosso, ne ha ad oggi più di lei. Korda l’unico suo l’ha vinto nel 2021 (il Women’s PGA Championship), mentre la ventiseienne californiana ha portato a casa l’anno scorso Chevron Championship e Women’s British Open. Inoltre, il 2023 ha visto anche, dopo vent’anni, una francese ritornare a vincere un Major: per Céline Boutier si è trattato di un trionfo in casa, all’Evian Championship. E adesso è terza in maniera salda nella graduatoria mondiale, davanti alla cinese Ruoning Yin anche lei sotto prospettiva di difesa del titolo al Women’s PGA Championship.

Da rimarcare anche la continuità assoluta di Lydia Ko, con la ventiseienne portacolori della Nuova Zelanda che sembra quasi una veterana, visto che il suo primo successo sul tour LPGA risale addirittura al 2012. E per lei a inizio stagione è arrivato il 20° successo nel circuito americano. In generale, però, quel che colpisce oggi rispetto ad alcuni anni fa è l’irrompere della Cina nelle zone alte unito a un ritorno di fiamma dell’Europa, rappresentato anche da Charley Hull in quota inglese.

Per quanto riguarda l’Italia, spetta ad Alessandra Fanali il ruolo di leader azzurra, e con pieno merito visti numerosi buoni risultati tra 2023 e 2024 in materia di Ladies European Tour. Sta provando a mettere una marcia in più Virginia Elena Carta, che come Fanali sta affrontando la parte Down Under del tour europeo, mentre Roberta Liti con il 63° posto al Fort Championship, ha potuto avvicinare la top 4oo: per lei continuerà il percorso di crescita sul tour LPGA. Per il resto, non deve sorprendere che a comparire nel ranking mondiale ci siano 11 azzurre. La situazione, del resto, rispecchia anche il fatto che ci siano alcune golfiste che devono ancora uscire dal ciclo completo dell’università, un passaggio spesso fondamentale per il successivo accesso al professionismo vero e proprio, sia esso in quota LPGA Tour, Ladies European Tour o comunque tour di sviluppo.

TOP 10 MONDIALE

1 USA Nelly Korda 9.48

2 USA Lilia Vu 6.59

3 FRA Celine Boutier 6.39

4 CHN Ruoning Yin 5.67

5 AUS Minjee Lee 5.12

6 KOR Jin Young Ko 5.02

7 ENG Charley Hull 4.79

8 NZL Lydia Ko 4.75

9 KOR Hyo-Joo Kim 4.70

10 CHN Xiyu Lin 4.26

LE ITALIANE

189 ITA Alessandra Fanali 0.61

301 ITA Virginia Elena Carta 0.35

423 ITA Roberta Liti 0.20

613 ITA Clara Manzalini 0.10

655 ITA Benedetta Moresco 0.09

886 ITA Lucrezia Colombotto Rosso 0.03

942 ITA Angelica Moresco 0.03

1033 ITA Carolina Melgrati 0.02

1299 ITA Erika De Martini 0.01

1327 ITA Giulia Molinaro 0.01

1573 ITA Francesca Fiorellini 0.00