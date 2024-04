Golf: McIlroy, Aberg e Morikawa in cerca di gloria al Valero Texas Open 2024

Ultimo evento prima del Masters in arrivo a San Antonio. Il Valero Texas Open 2024, un evento dalla lunghissima storia (si comincia fin dal 1922) e che ha avuto tra i suoi vincitori vari uomini importanti, da Sam Snead fino a Jordan Spieth. A difendere il trofeo è Corey Conners, con il canadese che riuscì a superare di un colpo l’USA Sam Stevens.

Al TPC San Antonio (Oaks Course) c’è parecchio rumore per la terza presenza di Rory McIlroy. Il nordirlandese si era già presentato qui nel 2013, quando giunse secondo alle spalle dello scozzese Martin Laird, e nel 2022, quando invece aveva mancato il taglio. Debutto assoluto per Collin Morikawa e, allo stato attuale, soprattutto per lo svedese Ludvig Åberg, che sta stupendo tutto il mondo del golf per velocità d’inserimento tra i big. Aveva già preso il via nel 2022, ma aveva mancato il taglio.

Ci saranno anche altri nomi di grande spicco: oltre allo stesso Conners troviamo l’inglese Matt Fitzpatrick e una versione del giapponese Hideki Matsuyama che sta pian piano ritrovando smalto. Ma attenzione anche al Champion Golfer of the Year in carica, Brian Harman, che ha tutto l’interesse a prepararsi bene per quel Masters che gli aprirà la via verso la difesa dell’Open Championship. A proposito di Masters, al vincitore tocca un invito per il Major di Augusta.

La programmazione su Eurosport 2, eurosport.it e Discovery+ sarà fondamentalmente quasi sempre identica. Primi due giri a partire dalle 22:00, terzo e quarto dalle 19:00. L’unica eccezione è rappresentata dal sabato, quando il canale tv si fermerà dalle 20:20 alle 22:35 per lasciar spazio a Brescia-Tortona, Serie A di basket.