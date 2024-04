Ranking UCI (23 aprile): Pogacar leader, Mozzato primo degli azzurri. Italia sempre ottava nella classifica per nazioni

Quest’oggi, martedì 23 aprile, è stato pubblicato l’ultimo aggiornamento del ranking UCI. Nessuna novità rispetto alla scorsa settimana nelle prime cinque posizioni, con il fenomeno sloveno Tadej Pogacar sempre al comando della graduatoria davanti al danese Jonas Vingegaard, mentre seguono i belgi Remco Evenepoel e Jasper Philipssen ed il danese Mads Pedersen.

Pochi scossoni anche in casa Italia, con Luca Mozzato che resta il migliore degli azzurri in 37ma posizione assoluta. Si avvicinano alla top40 Jonathan Milan e Filippo Ganna, mentre Damiano Caruso fa un piccolo passo avanti e sale 50°. Per quanto riguarda la classifica per nazioni, il Belgio guida davanti a Danimarca e Slovenia. Stabile in ottava piazza il Bel Paese.

RANKING UCI (TOP10)

1 POGAČAR Tadej SLO UAE TEAM EMIRATES 26 6558

2 VINGEGAARD HANSEN Jonas DEN TEAM VISMA | LEASE A BIKE 28 5970.5

3 EVENEPOEL Remco BEL SOUDAL QUICK-STEP 24 4897.57

4 PHILIPSEN Jasper BEL ALPECIN-DECEUNINCK 26 4812

5 PEDERSEN Mads DEN LIDL-TREK 29 4784

6 VAN DER POEL Mathieu NED ALPECIN-DECEUNINCK 29 4640

7 ROGLIČ Primož SLO BORA – HANSGROHE 35 4466.36

8 YATES Adam Richard GBR UAE TEAM EMIRATES 32 3884.43

9 HIRSCHI Marc SUI UAE TEAM EMIRATES 26 3488

10 AYUSO PESQUERA Juan ESP UAE TEAM EMIRATES 22 3456.62

CLASSIFICA ITALIANI (TOP100)

37 MOZZATO Luca ITA ARKEA-B&B HOTELS 26 1627

43 MILAN Jonathan ITA LIDL-TREK 24 1561

44 GANNA Filippo ITA INEOS GRENADIERS 28 1549

50 CARUSO Damiano ITA BAHRAIN VICTORIOUS 37 1469.33

59 BETTIOL Alberto ITA EF EDUCATION – EASYPOST 31 1341.67

62 BAGIOLI Andrea ITA LIDL-TREK 25 1248

75 VELASCO Simone ITA ASTANA QAZAQSTAN TEAM 29 1083

89 ZANA Filippo ITA TEAM JAYCO ALULA 25 1002

92 TRENTIN Matteo ITA TUDOR PRO CYCLING TEAM 35 998

96 ALBANESE Vincenzo ITA ARKEA-B&B HOTELS 28 921

CLASSIFICA PER NAZIONI (TOP10)

1 BELGIUM 22029.57

2 DENMARK 17345.75

3 SLOVENIA 14720.05

4 GREAT BRITAIN 13847.29

5 SPAIN 13512.74

6 NETHERLANDS 13099.35

7 FRANCE 12365.5

8 ITALY 10881

9 AUSTRALIA 10375.17

10 UNITED STATES 9939.21