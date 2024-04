Giro di Romandia 2024, tappa di oggi (24 aprile): orari, altimetria, tv, favoriti. Subito frazione con tanti saliscendi

Seconda tappa del Giro di Romandia 2024. Dopo il ‘riscaldamento’ di ieri, con la breve cronometro di Payerne, si inizia subito a fare sul serio con la Chateau d’Oex-Fribourg, di 165,7 chilometri, una giornata in cui non c’è mai un attimo di respiro con un percorso davvero tanto frastagliato.

PERCORSO

Si inizia in leggera salita per scendere poi fino al chilometro 45, dove inizia il Sorens (4,4 km al 7,4%, massimo al 15%). Solo la partenza di una giornata ricca di eventi, in cui non c’è un metro di pianura; si va verso Fribourg, passando per un circuito con le salite di Arconciel (2100 metri al 5,9% con massimo al 13%, e quello di Lorette (1 km al 10%, massimo al 20%). Il secondo GPM si scala due volte, sul primo si passa per tre volte, l’ultima a 9,1 chilometri dal traguardo, e magari potrebbe essere la rampa giusta per poter andare fino in fondo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Possiamo già iniziare a vedere un po’ di lotta tra i favoriti per la classifica finale. Adam Yates e Juan Ayuso (UAE Team Emirates) potranno testare la loro gamba, così come Giulio Ciccone (Lidl-Trek), alla ricerca della miglior condizione e guardiaspalle di Tao Geoghegan Hart, ma chissà che non si faccia ingolosire da qualche sparata sull’Arconciel. Ma gli uomini che sanno salire sono tanti: da Simon Yates (Jayco-AlUla) ad Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), da Enric Mas (Movistar) a Richard Carapaz (EF Education-Easypost) passando per il nostro Damiano Caruso (Bahrain-Victorious)

ORARI

Orario di partenza: 13.30

Orario di arrivo: 17.18-17-35

PROGRAMMA

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 15.30

Diretta streaming: Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+ dalle 15.30

Diretta testuale: OA Sport