Filippo Tortu annuncia il debutto stagionale: distanza “a sorpresa”, ritorno a un vecchio amore oltreoceano

Filippo Tortu aprirà la propria stagione il prossimo 13 aprile. Il Campione Olimpico della 4×100 ha scelto Gainesville (Florida, USA) per la prima uscita di questa annata agonistica, con l’intento di testare la propria condizione in vista dei prossimi appuntamenti agonistici: le World Relays (i Mondiali di staffetta, 4-5 maggio alle Bahamas), gli Europei di Roma a inizio giugno, le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.

Il velocista lombardo si sta attualmente allenando a Montverde (nei pressi di Orlando, USA) insieme a tanti big tra cui Sha’Carri Richardson (Campionessa del Mondo dei 100 metri) e Kenny Bednarek (argento olimpico sui 200 metri). Filippo Tortu ha optato per un debutto sui 100 metri, distanza che non frequenta da quasi un anno: l’ultima volta risale allo scorso maggio in quel di Savona, con 10.16 e 10.17 ventosi.

Il primo italiano della storia a scendere sotto i dieci secondi su questa distanza (9.99 nel 2018 a Madrid) ha dunque abbandonato per l’occasione i 200 metri, specialità in cui ha conquistato la medaglia di bronzo agli ultimi Europei e in cui ha firmato il minimo per i Giochi Olimpici con il 20.14 corso agli ultimi Campionati Italiani, prima di mettersi al collo la medaglia d’argento con la staffetta ai Mondiali. Filippo Tortu ha comunicato che correrà anche sabato 20 aprile, ma deve ancora confermare distanza e località (sarà ovviamente sempre negli USA, dove gli eventi di atletica leggera fioccano praticamente ogni giorno).