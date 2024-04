Marcell Jacobs torna a correre in Italia: annunciato il rientro in gara, definiti data ed evento

Marcell Jacobs sarà la grande stella del Roma Sprint Festival, evento che avrà luogo nella Capitale il prossimo 18 maggio. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha scelto questa kermesse per muovere i primi passi stagionali nel Vecchio Continente ed entrare nel vivo del cammino verso gli Europei, che si disputeranno proprio a Roma a inizio giugno, e le Olimpiadi di Parigi 2024, a tre anni di distanza dall’indimenticabile apoteosi di Tokyo.

Lo Stadio dei Marmi intitolato a Pietro Mennea farà da cornice allo sprint del velocista lombardo, che in precedenza avrà già partecipato alle World Relays (i Mondiali di staffette, 4-5 maggio alle Bahamas con in palio i pass per i Giochi) e presumibilmente a un evento individuale negli USA, dove attualmente si allena (rientrerà poi a Rieti nelle prossime settimane, dove resterà di base fino al termine dell’estate).

Marcell Jacobs è reduce da un paio di annate agonistiche molto complicate a causa di problemi fisici, anche se è riuscito a vincere la medaglia d’oro sui 100 metri agli Europei di Monaco nel 2022 e a conquistare il titolo iridato sui 60 metri in sala un paio di stagioni fa, oltre a contribuire all’argento della 4×100 agli ultimi Mondiali. L’azzurro ha già comunicato che correrà anche a Ostrava (Repubblica Ceca) il 28 maggio, naturalmente sempre sui 100 metri.

L’evento di Roma, che fa coppia con quello gemello di Firenze (13 maggio), sarà organizzato da Claudio Licciardello e Andrea Amato, sulla nuova pista griglia dello Stadio dei Marmi, riqualificata in vista della rassegna continentale. L’elenco completo dei partecipanti sarà ufficializzato nelle prossime settimane.