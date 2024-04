Atletica, Sofiia Yaremchuk torna in gara: la primatista corre una mezza di prestigio verso gli Europei

Sofiia Yaremchuk prosegue nella sua marcia di avvicinamento verso gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024. La primatista italiana di maratona e mezza maratona sarà in gara domenica 7 aprile a Berlino, per un impegno sui 21,097 km dopo aver timbrato il primato nazionale sei settimane fa (1h08:27 a Napoli).

L’azzurra, capace di coprire i 42,195 km di Valencia in 2h23:16, si cimenterà nella capitale tedesca per valutare la propria condizione di forma in vista della rassegna continentale, dove punta a conquistare una medaglia sulla distanza. Sofiia Yaremchuk troverà sulla sua strada atlete di ottimo spessore come la tedesca Melat Kejeta (argento iridato sulla mezza nel 2020, personale di 1h05:18), le etiopi Ftaw Zeray (1h06:04) e Yalemget Yaregal (1h06:27).

La 29enne è reduce dai 10 km di Reggio Emilia chiusi in 31:52, suo primato personale sulla distanza. Al maschile sono attesi i keniani Mathew Kimeli, migliore accredito con 58:43, e Daniel Ebenyo, l’argento mondiale di Budapest dei 10.000 in pista.