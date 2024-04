Conegliano-Scandicci, gara-1 finale A1 volley femminile 2024: programma, orario, tv, streaming

Mercoledì 17 aprile (ore 20.30) si gioca Conegliano-Scandicci, gara-1 della finale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. Incomincia la serie al meglio delle cinque partite che incoronerà la squadra Campione d’Italia: si trova di fronte chi il titolo lo ha vinto l’anno scorso (e le ultime cinque edizioni di fila), le Pantere, contro chi è invece arrivato per la prima volta alla serie che assegna il titolo.

La squadra di Santarelli sta disputando un’annata eccezionale, anche se ha dimostrato nella serie contro Novara di non essere imbattibile. Per Conegliano è infatti arrivata la prima sconfitta dopo 45 vittorie consecutive in gara-2 contro le piemontesi, ma le venete si sono prontamente riprese sabato sera demolendo le ragazze di Bernardi nella bella. Conegliano è guidata in regia in maniera impeccabile da Joanna Wolosz, che può disporre di un parco attaccanti di qualità smisurata, a partire dall’opposto Isabelle Haak. Di fronte a loro una Savino del Bene Scandicci che in questi playoff ha mostrato la faccia migliore.

Le ragazze di coach Barbolini stanno giocando una post season di livello pazzesco, e nel penultimo atto stagionale hanno letteralmente asfaltato Milano e Paola Egonu. In stagione hanno sempre vinto le Pantere, ma non hanno mai affrontato le toscane in questa condizione di forma. Palleggia Maja Ognjenovic, ma è Ekaterina Antropova che sta salendo tremendamente di colpi. L’opposta azzurra è coadiuvata dalla schiacciatrice cinese Zhu Ting, che sembra aver ritrovato lo smalto migliore. Le premesse per una sfida pazzesca ci sono tutte, non resta che goderci lo spettacolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, gara-1 della finale scudetto della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Mercoledì 17 aprile

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Savino del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSport HD

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.