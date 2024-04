Perugia-Monza, gara-1 finale Superlega volley 2024: programma, orario, tv, streaming

Mercoledì 17 aprile (ore 20.30) si gioca Perugia-Monza, gara-1 della serie Finale che assegna lo Scudetto della Superlega 2023-2024 di volley maschile. I Block Devils ci arrivano da favoriti, ma i brianzoli hanno realizzato due imprese in questi playoff e vogliono continuare a sognare.

Perugia ha superato Milano in semifinale per 3-1, vincendo in rimonta gara-4 e comunque destando sempre l’impressione di essere in controllo. Monza invece ha chiuso 17-15 al tie break di gara-5 espugnando il campo di Trento una serie che è già entrata nella storia della pallavolo italiana. I ragazzi di Massimo Eccheli stanno disputando una stagione semplicemente fantasmagorica, e arrivano in Finale senza niente da perdere e con tutto da guadagnare.

Per la squadra di Lorenzetti in regia ci sarà la solita certezza Simone Giannelli, che orchestra un attacco da sogno. I bombardieri dei Block Devils, che hanno nella battuta un’arma micidiale, sono Ben Tara, Kamil Semeniuk, Oleg Plotnytskyi e Wilfredo Leon. Monza invece al palleggio si affida a Cachopa, che può contare in attacco su Stephen Maar, Arthur Szwarc e Ran Takahashi, ma attenzione anche ai centrali Gianluca Galassi e Gabriele Di Martino. Nomi meno altisonanti per i brianzoli, che però fanno del gioco e del cuore due caratteristiche imprescindibili.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Monza, gara-1 della Finale Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali della Rai in chiaro (palinsesto ancora da definire), in streaming su RaiPlay e VBTV. OA Sport vi offrirà come sempre la Diretta Live testuale dell’intero match.

CALENDARIO GARA-1 PERUGIA-MONZA MASCHILE

Giovedì 18 aprile

Ore 20.30 Sir Susa Vim Perugia vs Mint Vero Volley Monza

PROGRAMMA PERUGIA-MONZA: COME VEDERE GARA-1 DELLA FINALE SCUDETTO DI VOLLEY IN TV E STREAMING

Diretta tv: partita in chiaro sui canali della Rai (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.