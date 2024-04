Hockey pista: Follonica si ferma a un passo dal successo in WSE Cup. Terminata la regular season in A1

Un altro fine importantissimo fine settimana di hockey su pista, fra scena internazionale e scena italiana, si è concluso. Ecco come sono andate le cose fra WSE Cup e Serie A1.

Nella Final Four di Igualada, Follonica, arrivata in finale dopo aver battuto il Voltrega in semifinale (5-1), si ferma a un passo dal sogno di vincere la seconda coppa continentale per club. A superare i toscani sono stati i padroni di casa, con lo score di 4-2, che nella semifinale avevano invece battuto 8-1 il Sarzana.

Final Four | Igualada (Spain) | Semifinals – 13/4/2024 | Final – 14/4/2024

SF1 – 16:05 (CEST) – Gamma Innovation Sarzana (ITA) x Igualada Rigat HC (SPA) = 1-8

SF2 – 18:45 (CEST) – CP Voltregà Movento Stern (SPA) x Follonica Hockey (ITA) = 1-5

Final Four | Igualada (Spain) | Final – 14/4/2024

Final – 12:00 (CEST) – Igualada HC (SPA) x Follonica Hockey (ITA) = 4-2

Si è chiusa la regular season 2023-2024. Di seguito tutti i tabellini, la classifica finale e i primi verdetti relativi alla post season. A vincere la regular season è stato il Forte dei Marmi, mentre il Vercelli è stato retrocesso ufficialmente in B.

A giocarsi i playout saranno Monza, Giovinazzo e Breganze. Forte dei Marmi, Trissino, Follonica, Sarzana, Grosseto e Lodi qualificate per i Quarti di finale.

CAMPIONATO SERIE A1 – 26a e ULTIMA GIORNATA – Note tecniche

Sabato 13 aprile 2024 – ore 19:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)Indeco AFP Giovinazzo: Belgiovine, Rubio, Colamaria, Clavel, Mura – De Bari, Mezzina, Dilillo, Ranieri, Dangelico – All. MarzellaTelea Medical Sandrigo: Bridge, Poletto (C), Miguelez, Moyano, Brendolin – Ghirardello, Ardit, Schiavo, Lazzarotto, Cocco C – All. MendoMarcatori: 1t: 9’59” Mura (AFP), 11’19” Rubio (AFP), 22’58” Colamaria (AFP) – 2t: 4’46” Colamaria (AFP), 8’13” Colamaria (AFP), 11’35” Mura (tir.dir) (AFP), 14’31” Brendolin (tir.dir) (SAN), 18’48” Ardit (SAN)Espulsioni: 1t: 16’02” Mura (2′) (AFP), 20’16” Miguelez (2′) (SAN)Arbitri: Massimiliano Carmazzi di Viareggio (LU) e Carlo Iuorio di SalernoSabato 13 aprile 2024 – ore 20:45 – Pista Mario Parri di GrossetoEdilfox Grosseto: Catala, Paghi, Saavedra (C), De Oro, Franchi – Rodriguez, Thiel, Cardella, Cabella, Sassetti – All. AchilliCentro Porsche Firenze VH Forte: Gnata (C), Compagno, Torner, Ipinazar, Galbas – Ambrosio, Gil, Cinquini, Rossi, Taiti – All. BertolucciMarcatori: 1t: 7’36” Ambrosio (tir.dir) (FDM), 22’56” Ambrosio (FDM) – 2t: 17’17” De Oro (GRO), 18’47” Torner (FDM), 19’31” Torner (FDM)Espulsioni: 2t: 8’03” Torner (2′) (FDM), 13’08” Cinquini (2′) (FDM), 13’58” Thiel (2′) (GRO)Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Andrea Davoli

Sabato 13 aprile 2024 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICE CAR H.R.C. MONZA – VENETALAB HOCKEY BREGANZE = 3-3 (2-1, 1-2)

TeamServiceCar Monza: Fongaro, Galimberti (C), Bielsa, Tamborindegui, Zucchetti – Gavioli G, Petrocchi, Uva, Gariboldi, Borgonovo – All. Colamaria

VenetaLab Breganze: Verona, Dal Santo, Posito, Torres, Tataranni – Cocco M (C), Agostini, Battaglin, Lanaro, Tagliapietra Giu – All. Crudeli

Marcatori: 1t: 1’46” Bielsa (MNZ), 6’57” Tamborindegui (MNZ), 13’54” Cocco (rig) (BRE) – 2t: 3’08” Torres (BRE), 6’49” Bielsa (MNZ), 10’07” Posito (BRE)

Espulsioni: 2t: 3’42” Tamborindegui (2′) (MNZ), 8’57” Galimberti (2′) (MNZ)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Marco Rondina di Vercelli

Domenica 14 aprile 2024 – ore 18:00 – PalaLido di Valdagno (VI)

WHY SPORT H.C. VALDAGNO – AMATORI WASKEN LODI = 5-5 (4-3, 1-2)

Why Sport Valdagno: Bovo, Piroli, Vega, Borregan, Diquigiovanni – Giuliani, Motaran (C), Garcia E, Crocco, Cunegatti – All. Chiarello

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Giovannetti L, Nadini, Antoioni – Fantozzi, Faccin, Bozzetto L, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1t: 5’42” Nadini (LOD), 6’22” Diquigiovanni (VAL), 7’45” Giuliani (VAL), 8’01” Borregan (VAL), 16’14” Giovannetti (LOD), 20’53” Borregan (tir.dir) (VAL), 22’28” Monticelli (LOD) – 2t: 4’58” Vega (VAL), 17’49” Monticelli (LOD), 21’10” Najera (LOD)

Espulsioni: 1t: 20’53” Nadini (2′) (LOD)

Arbitri: Joseph Silecchia di Giovinazzo (BA) e Giovanni Andrisani di Matera

Domenica 14 aprile 2024 – ore 18:00 – PalaDante di Trissino (VI)

HOCKEY TRISSINO – UBROKER H.BASSANO 1954 = 4-2 (2-1, 2-1)

Trissino: Zampoli, Pinto J (C), Gavioli D, Neves, Cocco G – Mendez, Malagoli, Piccoli Gio, Piccoli giu, Sgaria – All. Sousa

Ubroker Bassano: Veludo (C), Amato, Silva I, Guimaraes, Pozzato – Barbieri, Baggio, Sgaria G, Mion, Bertuzzo – All. Zonta

Marcatori: 1t: 4’48” Pozzato (BAS), 16’34” Pinto J (TRI), 22’23” Malagoli (TRI) – 2t: 6’00” Guimaraes (BAS), 16’19” Mendez (TRI), 24’57” Malagoli (TRI)

Espulsioni: 1t: 14’20” Malagoli (2′) (TRI)

Arbitri: Francesco Stallone di Giovinazzo (BA) e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)

CAMPIONATO SERIE A1 – 26a E ULTIMA GIORNATA – SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE 2024

13/4/23 ore 19:00 Indeco A.F.P. Giovinazzo Telea Medical Sandrigo H. 6-2 3/4/23 ore 20:45 Follonica H.1952 Tierre Chimica Montebello H. 7-2 13/4/23 ore 20:45 TeamServiceCar H.R.C. Monza VenetaLab H.Breganze 3-3 13/4/23 ore 20:45 C.P. Grosseto 1951 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 1-4 – Gamma Innovation H.Sarzana Engas H.Vercelli 10-0 13/4/23 ore 20:45 Why Sport H.C. Valdagno Amatori Wasken Lodi 5-5 14/4/23 ore 18:00 Hockey Trissino Ubroker H.Bassano 1954 4-2

# Squadra Punti Partite Giocate Differenza gol Ultime 3 gare 1 Centro Porsche Firenze V.H.Forte 67 26 99 P-V-V 2 Hockey Trissino 66 26 87 P-V-V 3 Consorzio Maremmano Cave Follonica 56 26 43 V-V-V 4 Gamma Innovation H.Sarzana 54 26 21 P-V-V 5 Amatori Wasken Lodi 46 26 28 V-V-P 6 Edilfox C.P. Grosseto 1951 43 26 13 V-S-S 7 Why Sport H.C. Valdagno 39 26 7 S-V-P 8 Tierre Chimica Montebello H. 30 26 -8 V-S-S 9 Ubroker H.Bassano 1954 30 26 0 S-V-S 10 Telea Medical Sandrigo H. 28 26 -23 S-S-S 11 TeamServiceCar H.R.C. Monza 21 26 -5 S-S-P 12 VenetaLab H.Breganze 17 26 -46 S-S-P 13 Indeco A.F.P. Giovinazzo 15 26 -63 S-S-V 14 Engas H.Vercelli 0 0 0

Vercelli retrocesso in Serie B; Monza, Giovinazzo e Breganze ai playout (poi avranno metà dei punti)

Forte, Trissino, Sarzana, Follonica, Lodi, Grosseto, Valdagno, Montebello, Sandrigo, Bassano qualificate ai Playoff. Forte dei Marmi, Trissino, Follonica, Sarzana, Grosseto e Lodi qualificate per i Quarti di finale.

PLAYOUT

Giornata n.1 – Sabato 20 Aprile 2024 ore 20:45 – VenetaLab Breganze contro TeamServiceCar Monza

Giornata n.2 – Sabato 27 Aprile 2024 ore 20:45 – TeamServiceCar Monza contro Indeco A.F.P. Giovinazzo

Giornata n.3 – Sabato 4 Maggio 2024 ore 20:00 – Indeco A.F.P. Giovinazzo contro VenetaLab Breganze