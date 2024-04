Classifica Tour of the Alps 2024, terza tappa: Juan Pedro Lopez nuovo leader. 4° Tiberi, che balzo di Pellizzari!

Tappa e maglia per Juan Pedro Lopez, che si è aggiudicato la terza frazione del Tour of the Alps 2024 diventando inoltre anche il nuovo leader della classifica generale. Lo spagnolo, 11° alla vigilia della prova odierna, ha trovato la fuga vincente nel finale staccando poi il suo compagno di viaggio Giulio Pellizzari e trionfando in solitaria sul traguardo di Schwaz.

Il corridore della Lidl-Trek guida dunque la graduatoria assoluta della corsa a tappe montana con un margine di 31″ sull’ex battistrada norvegese Tobias Foss e 45″ sull’australiano Ben O’Connor. Sale quarto a 48″ il migliore degli azzurri, Antonio Tiberi, mentre Pellizzari fa un balzo notevole di venti posizioni e si issa all’ottavo posto con un distacco di 57″.

CLASSIFICA GENERALE TOUR OF THE ALPS (TERZA TAPPA)

1 LÓPEZ Juan Pedro Lidl – Trek 11:22:34

2 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 0:31

3 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:45

4 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious 0:48

5 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL ,,

6 POELS Wout Bahrain – Victorious ,,

7 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team ,,

8 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 0:57

9 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:19

10 SOSA Iván Ramiro Movistar Team ,,

11 TRÆEN Torstein Bahrain – Victorious 1:40

12 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 1:49

13 HARPER Chris Team Jayco AlUla 2:00

14 RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team 2:01

15 BARTA Will Movistar Team ,,

16 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa ,,