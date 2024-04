Tour of the Alps 2024, Juan Pedro Lopez: “Una delle giornate più dure e più fredde in bici, ma ero in grande condizione”

Un grande Juan Pedro Lopez fa l’en-plein nella terza tappa del Tour of the Alps 2024: a Schwaz, in una tappa particolarmente dura, vince per la prima volta in carriera e si prende anche la maglia verde di leader della classifica generale, andando a superare Tobias Foss. Buon piazzamento oggi per Giulio Pellizzari che arriva secondo.

Queste le impressioni dello spagnolo dopo la tappa ai microfoni dell’organizzazione, al termine di una giornata condizionata da pioggia e freddo: “Giornata fantastica per me, non solo per la vittoria, ma perché è stata una giornata durissima per tutti, quattro gradi di temperatura, è stata una delle giornate più dure e più fredde della mia vita in bicicletta”.

Lo spagnolo aveva una grande condizione che gli ha permesso di cogliere questa vittoria: “Abbiamo cominciato questa giornata con la voglia di cogliere un grande obiettivo, all’inizio non mi sentivo bene, non sentivo le mani per il freddo, ma la condizione era buona, sentivo di avere la gamba giusta e questo era l’aspetto più importante“.