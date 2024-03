Sport in tv oggi (mercoledì 6 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 6 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Inizia il torneo di Indian Wells per quanto riguarda il tennis, gli appassionati del grande ciclismo potranno divertirsi con Parigi-Nizza e Tirreno-Adriatico, spazio ai Campionati Italiani di nuoto. In serata ricco menu di volley con la gara-1 dei quarti di finale dei playoff scudetto maschili e il turno infrasettimanale della Serie A1 femminile.

Ampio spazio alla Champions League di calcio con il ritorno di due ottavi di finale, senza dimenticarsi della Serie C e del basket internazionale. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 6 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 6 marzo

07.00 BEACH VOLLEY – Elite 16 maschile/femminile a Doha (diretta streaming su Volleyball World Tv)

08.00 SURF (World League Championship Tour) – Supertubos Penche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – French Open (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 PENTATHLON (Coppa del Mondo) – Qualificazioni femminili a Il Cairo (diretta streaming su UIPM Tv)

10.00 NUOTO – Campionati Italiani Assoluti, batterie (non è prevista diretta tv/streaming)

10.20 CICLISMO – Tirreno-Adriatico, terza tappa: Volterra-Gualdo Tadino (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.05 alle ore 15.00 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.05; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.05)

11.00 BOXE – Preolimpico a Busto Arsizio (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 VELA – Mondiali 49er, regate (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 CICLISMO – Parigi-Nizza, quarta tappa: Chalon-sur-Saone-Mont Brouilly (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.45; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 16.05; diretta streaming su Rai Play dalle ore 16.05; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.50; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.45)

13.30 PADEL – Premier Tour (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Cosenza-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Brizz-Equipe Orizzonte Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 SNOOKER – World Masters, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Pinerolo (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.30 NUOTO – Campionati Italiani Assoluti, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 BASKET (Eurocup, ottavi di finale) – Prometey-Aris Salonicco (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Triestina (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Renate (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Olbia-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – SPAL-Torres (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Messina-Crotone (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Avellino-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Foggia-Picerno (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Brindisi (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 BASKET (Europe Cup, quarti di finale) – Nymburk-Varese (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

18.45 CALCIO (Europa League, andata ottavi di finale) – Sporting Lisbona-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega, quarti di finale) – Gara-3: USK Praga-Schio (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.00 BASKET (Eurocup, ottavi di finale) – London Lions-Turk Telekom (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Como-Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 BASKET FEMMINILE (EuroCup, semifinale) – Venezia-BA London Lions (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 TENNIS – Masters 1000 Indian Wells, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Arnaldi-Van Assche (secondo match dalle ore 20.00)

20.00 TENNIS – WTA 1000 Indian Wells, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv). Giorgi-Boulter (secondo match dalle ore 20.00)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SNOOKER – World Masters, semifinali (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Trento-Modena (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Civitanova-Monza (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Perugia-Verona (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Piacenza-Milano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Novara (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Casalmaggiore-Milano, Cuneo-Roma, Firenze-Vallefoglia, Busto Arsizio-Chieri (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.45 CALCIO (Serie C) – Padova-Vicenza (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pontedera-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Rimini-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Turris (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Taranto-Virtus Francavilla (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Manchester City-Copenhagen (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, Mediaset Infinity+)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno ottavi di finale) – Real Madrid-Lipsia (diretta streaming su Amazon Prime)

21.00 CALCIO (Championship inglese) – QPR-West Bromwich (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Eurocup) – Gran Canaria-Besiktas (diretta streaming su DAZN)

23.15 CALCIO (Copa del la Liga Profesional) – Union Santa Fe-Boca Juniors (diretta streaming su Mola Tv)

