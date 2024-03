LIVE Arnaldi-Van Assche, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: chi vince trova Alcaraz!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 tra Matteo Arnaldi ed il francese Luca Van Assche. Primo confronto diretto in assoluto tra i due, con il vincente dell’incontro che al secondo turno troverà lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Arnaldi, ventitreenne sanremese, si presenta al primo Masters 1000 stagionale dopo aver partecipato ai due tornei messicani sul cemento outdoor. Sconfitto al primo turno di Los Cabos dall’australiano Purcell, l’azzurro ha ben figurato ad Acapulco piegando l’americano Fritz prima di cedere in tre set allo statunitense Shelton. In avvio di stagione ha colto i quarti di finale a Brisbane per poi uscire sconfitto contro il russo Safiullin. Arnaldi ha giocato solo match sul cemento in questo 2024, a testimonianza del cambio di mentalità del ligure e della nouvelle vague italiana.

Dal canto suo Van Assche, ventenne di Woulwe-Saint-Lambert (Belgio), arriva nel deserto californiano in cerca di un’inversione di tendenza dopo le complicate settimane vissute tra i tornei indoor europei e quelli outdoor degli Emirati Arabi. Poche le vittorie colte dal giovane talento transalpino, spesso sconfitto nei tabelloni di qualificazione dei vari eventi. L’ultimo hurrà in un tabellone principale risale addirittura agli Australian Open, Slam nel quale il francese si era issato fino al terzo turno sconfiggendo in 5 set il nostro Lorenzo Musetti.

La sfida di primo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Matteo Arnaldi ed il francese Luca Van Assche sarà il secondo incontro sul campo numero 4 a partire dalle 20.00 dopo O’Connel (AUS)-Draper (GBR). Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su SKY GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!