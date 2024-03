Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi Volterra-Gualdo Tadino: orari, tv, programma, altimetria. Giornata da fughe?

Terza tappa per la Tirreno-Adriatico 2024: sarà una giornata lughissima quella da Volterra a Gualdo Tadino. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con programma, orari, percorso, altimetria e favoriti.

PERCORSO TERZA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

Sarà la frazione più lunga in assoluto della settimana quella che vedrà i corridori abbandonare la Toscana e raggiungere l’Umbria. Un percorso ricco di sali e scendi nel Chianti nella prima parte, con il passaggio da Siena, Asciano e Montepulciano. L’unica vera e propria salita segnata sarà Casacastalda (5,9 km al 3,6%) a una quindicina di chilometri dal traguardo. Occhio anche all’arrivo che sarà in leggera salita.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Davvero impossibile fare un pronostico. Potrebbe essere una giornata da fughe, vista la difficoltà per le varie squadre a tenere il plotone chiuso. La UAE Emirates però potrebbe puntare a tenere la Maglia Azzurra con Juan Ayuso e in quel caso a giocarsela saranno gli uomini da classiche in un finale esplosivo. Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Ben Healy (EF Education – EasyPost), Marc Hirschi (UAE Team Emirates) e Romain Grégoire

(Groupama – FDJ) tra i nomi dei papabili.

PROGRAMMA SECONDA TAPPA

Mercoledì 6 marzo

Volterra-Gualdo Tadino

225 chilometri

Partenza ore 10.20

Arrivo ore 16.00 circa

TIRRENO-ADRIATICO 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro dalle 13.05 su Rai Sport HD, poi dalle 15.00 su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 2 HD dalle 13.00.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.it, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.