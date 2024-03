LIVE Tirreno-Adriatico 2024, Volterra-Gualdo Tadino in DIRETTA: percorso mosso, sarà volata ristretta?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i nella DIRETTA LIVE della terza tappa della Tirreno Adriatico 2024. Si abbandona la Toscana per raggiungere l’Umbria in questa terza frazione, con partenza da Volterra e arrivo a Gualdo Tadino dopo 225 chilometri, la distanza più lunga da percorrere in un solo giorno per i ciclisti.

Si riparte dopo una cronometro individuale e una volata di gruppo, entrando nella fase decisiva con le tappe che ridisegneranno la classifica generale. Juan Ayuso ha ancora la maglia azzurra cucita addosso, e sicuramente farà di tutto per tenerla. Un percorso ricco di sali e scendi nel Chianti nella prima parte, con il passaggio da Siena, Asciano e Montepulciano. L’unica vera e propria salita segnata sarà Casacastalda (5,9 km al 3,6%) a una quindicina di chilometri dal traguardo e l’arrivo sarà in leggera salita. Dopo lo scollinamento ci sarà una breve discesa, e poi la strada continuerà a salire leggermente fino al traguardo. Un percorso mosso, con il finale adatto ai velocisti resistenti.

Si partirà di mattina presto, alle 10.20. Frazione aperta a più scenari, con la fuga da lontano che oggi potrebbe trovare terreno fertile, o in caso di volata sarà molto probabilmente a ranghi ristretti. Se ci dovesse essere un colpo di mano di un corridore con spunto veloce attenzione a Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), a Marc Hirschi (UAE Team Emirates), e alla coppia della Groupama-FDJ Valentin Madouas/Romain Gregoire. In caso di volata un occhio di riguardo per velocisti resistenti come Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). Venendo ai colori italiani potrebbe essere un arrivo perfetto per Jonathan Milan (Lidl-trek), così come possono dire la loro anche Andrea Bagioli (Lidl-Trek) e Andrea Vendrame (Decathlon AG2R).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza tappa della Tirreno Adriatico 2024, con partenza da Volterra e arrivo a Gualdo Tadino dopo 225 km. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport ed Eurosport, ed in streaming su Raiplay, Eurosport.it, DAZN e Discovery Plus. Buon divertimento e buon ciclismo a tutti!