LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: Ceccon nei 50 farfalla, attesa per Martinenghi e Lamberti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari, Tv e streaming dei Campionati Italiani di Riccione – I tempi limite per i Giochi olimpici di Parigi – La presentazione dei Campionati Italiani di Riccione – Il ritorno di Thomas Ceccon – Le parole di Simona Quadarella – Promossi e rimandati dopo il Mondiale di Doha – Cronaca della prima giornata di gare a Riccione

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2024 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Giochi Olimpici 2024 con un evento fondamentale in chiave qualificazione per Parigi. Una seconda giornata quella odierna che presenta gare già molto interessanti.

Si parte con una gara non olimpica, i 50 dorso donne, che, alle spalle di Silvia Scalia, specialista di questa distanza ma reduce da un anno piuttosto complicato, vede al via un gruppo di giovani molto interessanti, non tutte specialiste del dorso: Toma, Pasquino, Gastaldi, Curtis e Gorlier che renderanno interessante la gara. Si prosegue con i 50 farfalla uomini con iscritto il campione del mondo di Fukuoka Thomas Ceccon e con tanta incertezza alle sue spalle. Livello sulla carta non eccelso, si spera in qualche lampo. A seguire un’altra gara che sta vivendo un momento non semplice in Italia, i 100 farfalla donne. Si cerca una staffettista di qualità ma la situazione non è semplice. Le dominatrici delle ultime stagioni, Ilaria Bianchi (che cerca la sua quinta Olimpiade) e Elena Di Liddo non sono al meglio e da sotto non si muove granchè: Sonia Laquintana dovrà riscattarsi dopo un Mondiale di Doha non esaltante e si aspettano exploit da Giulia D’Innocenzo, iscritta con il miglior tempo, Viola Scotto di Carlo o Costanza Cocconcelli che sembra al momento la candidata numero uno per il posto in staffetta dopo l’ottima prova di Doha.

Non ci sarà il campione del mondo di Budapest e primatista mondiale Thomas Ceccon al via dei 100 dorso che lo vedranno protagonista a Parigi. I fari sono puntati ancora una volta su Michele Lamberti che ha fatto bene, seppure non con grande continuità, a Doha e su Lorenzo Mora che è chiamato ad una prova di appello dopo la prestazione deludente del Mondiale sui 200. Attenzione anche a Christian Bacico che vuole iniziare a dire la sua anche tra i grandi dopo un viaggio di qualità nella categoria juniores. Francesca Fangio è attesa ad una prova di spessore sui 200 rana. La qualificazione olimpica non è impossibile per la specialista toscana che sarà affiancata, a meno di forfait dell’ultimo momento, da Martina Carraro, vice-campionessa d’Europa in carica, Sara Franceschi e Lisa Angiolini, apparsa in buona condizione ieri.

Fuochi d’artificio sono previsti nei 100 rana uomini con l’assenza del punto di riferimento delle ultime stagioni, Nicolò Martinenghi e con la battaglia per il secondo posto a Parigi che vede coinvolti in particolare tre atleti, Ludovico Blu Art Viberti che arriva dalla esperienza iridata di Doha, Simone Cerasuolo, anche lui a Doha per i 50, che cerca di allungare il suo raggio d’azione e Federico Poggio che ha nelle braccia e nelle gambe il tempo limite per i Giochi, avendolo già fatto più volte. La mattinata si chiude con le batterie dei 200 stile libero femminili: la staffetta ha centrato l’accesso ai Giochi e ora bisogna costruire una squadra credibile che possa aspirare almeno alla finale. La favorita è Sofia Morini, da verificare le altre specialiste.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2024 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.30. Buon divertimento!