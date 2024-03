LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le montagne del Massiccio Centrale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della quarta tappa della Parigi-Nizza 2024. Dopo la cronometro a squadre che ha sorriso alla UAE Emirates di Brandon McNulty, Jay Vine, Joao Almeida e Finn Fisher-Black arrivano le montagne del Massiccio Centrale. Spazio infatti alla Chalor sur Saone-Mont Brouilly, frazione di 183 che presenterà ben 7 gran premi della montagna, con un interessante arrivo in salita. Dovranno muoversi dunque in big, alcuni dei quali attardati dopo la prova contro il tempo di ieri.

Saranno ben 3341 i metri di dislivello da coprire nell’arco della tappa, con la pianura autentica sconosciuta. Prima asperità di giornata la Cote du Mont Saint Vincent, salita di seconda categoria che misura 3,1 km e presenta una pendenza media del 6,2 %. Diverse anche le salite non contrassegnate come GPM, a testimonianza della difficoltà di una tappa pronta a stravolgere la classifica. Dovrà provare a cambiare l’inerzia di questa Parigi-Nizza Primoz Roglic. Lo sloveno paga ben 54 secondi agli alfieri dell’UAE Team Emirates e 36 ad un Remco Evenepoel che si è comunque difeso nella cronosquadre.

Il campione belga con la sua Soudal-Quick Step ha limitato i danni al cospetto degli scatenati emiratini ed è pronto liberare i suoi watt sul Massiccio Centrale. Occhi puntati anche sulla coppia della INEOS Grenadiers composta dal ritrovato colombiano Egan Bernal e dallo spagnolo Carlos Rodriguez. Pronto a dare battaglia anche il duo della Visma composto dall’americano Matteo Jorgenson e dall’olandese Wilco Keldermann. Proveranno ad inserirsi tra i protagonisti lo spagnolo Pello Bilbao ed il colombiano Santiago Buitrago, attardati ieri con la loro Bahrain Victorious.

La quarta tappa della Parigi-Nizza 2025 inizierà alle 12.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport e Raisport, ed in streaming su Raiplay, Eurosport.it, DAZN e Discovery. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale minuto per minuto della corsa.