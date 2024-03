LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile in DIRETTA: succulento antipasto di playoff

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A di volley femminile 2023-2024. La Regular Season sta volgendo al termine, se da una parte le Pantere sono già sicure del primo posto, le Zanzare sono ancora in piena lotta per la seconda posizione.

Stagione fino a questo momento perfetta per Conegliano, che tra Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Campionato è giunta ad un filotto di 35 successi consecutivi. La formazione di coach Santarelli questa sera andrà a caccia della matematica per il primo posto in Campionato, che di fatto è già cosa fatta. Novara è invece al momento terza in classifica, con 53 punti, 18 vittorie e 4 sconfitte, a pari punti con Milano e con un solo punto di margine su Scandicci. Chirichella e compagne sono chiamate ad un finale di Regular Season molto delicato, chiudere al secondo o al quarto posto potrebbe fare molta differenza. Queste due formazioni si sono affrontate una sola volta in stagione, nell’andata di Campionato Conegliano è riuscita ad imporsi per 3-1. Novara è sicuramente in fiducia grazie al successo nella Challenge Cup e al rinforzo di Marina Markova, ma le venete partono comunque con i favori del pronostico.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Novara, match valido per la ventitreesima giornata della Serie A di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!