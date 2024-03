LIVE Camila Giorgi-Boulter, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: l’azzurra cerca una difficile risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di primo turno tra Camila Giorgi e Katie Boulter. Nel deserto si gioca il primo Masters 1000 della stagione 2024.

C’è la compagna di Alex De Minaur all’esordio americano per Camila Giorgi, che è appena uscita dalle prime 100 giocatrici del mondo (al mmento è 109) e ha bisogno di un torneo dei “suoi” per rientrarci prepotentemente. L’azzurra non scende in campo dal 30 gennaio, quando si arrese ai sedicesimi di finale del WTA 500 di Linz, dopodiché è stata ferma ai box per problemi fisici che non le hanno permesso di giocare.

La sua avversaria ha appena vinto un torneo, il San Diego Open, in finale su Marta Kostyuk. Fresca del best ranking di numero 27 del mondo, la 27enne di Leicester ha sconfitto Jasmine Paolini per 6-2, 6-2 in quel di Linz. Vincendo, al secondo turno ci sarebbe la ceca Linda Noskova, numero 26 del seeding.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 1° turno tra Camila Giorgi e Katie Boulter. La contesa avrà inizio non prima delle 22, in ogni caso dopo Sorribes-Bouzkova (dalle 20).