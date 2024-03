Snowboardcross: Michela Moioli trova il podio a Cortina. Vincono Bankes e Grondin

Gara serale a Cortina d’Ampezzo per la Coppa del Mondo di snowboardcross. L’Italia può esultare grazie alla propria stella: Michela Moioli dopo la vittoria di Sierra Nevada trova la terza top-3 della stagione, chiudendo sul terzo gradino nella prova casalinga.

L’azzurra ha disputato un’ottima Big Final non riuscendo però a combattere con la vincitrice Charlotte Bankes e con la ceca Eva Adamczykova, poi seconda. Da segnalare una Chloe Trespeuch leggermente in difficoltà: Moioli recupera punti importanti e resta in corsa per la conquista (difficile) della sfera di cristallo.

A vincere tra gli uomini è per l’ennesima volta Eliot Grondin: il canadese, a quattro gare dalla fine, chiude automaticamente i conti per la conquista della Coppa. Battuti lo statunitense Jake Vedder e l’australiano Jarryd Hughes.

In casa azzurra il migliore è Omar Visintin che chiude al secondo posto la Small Final, sesto al traguardo.