LIVE Snowboardcross, Cortina d’Ampezzo 2024 in DIRETTA: Michela Moioli è terza, Omar Visintin chiude sesto

19.49 Si chiude dunque questa tappa di Coppa del Mondo, terzo posto dunque per Michela Moioli, sesto per Omar Visintin.

19.48 Ed infatti è così, arriva la quinta vittoria stagionale per Eliot Grondin, Vedder è secondo.

19.47 A sensazione è sembrato davanti il canadese.

19.44 Photo-finish tra Grondin e Vedder, terzo Hughes quarto Tomas.

19.41 La finale maschile chiuderà il programma della serata: Grondin (Canada), Vedder (Usa), Tomas (Francia), Hughes (Australia).

19.38 Vince Bolton che è dunque quinto, Visentin sesto, Pare settimo mentre Eguibar cade e chiude ottavo questa tappa di Coppa del Mondo.

19.38 E’ il momento della small final maschile con Omar Visintin che va a caccia del quinto posto con Bolton (Australia), Eguibar (Spagna) e Pare (Regno Unito).

19.36 Vince la britannica Charlotte Bankes che si impone davanti ad Eva Adamczykova, Michela Moioli è terza davanti alla francese Casta, protagonista di una caduta dopo la curva del tabaccaio.

19.35 Ora la finale femminile con Michela Moioli che sfida Adamczykova (Repubblica Ceca), Casta (Francia) e Bankes (Regno Unito).

19.32 Josie Buff si aggiudica la finalina e chiude dunque quinta, cadono sia Brockhoff che Trespeuch, sembra fortunatamente senza conseguenze.

19.29 Si partirà con la small final femminile: Brockhoff, Bass (Australia), Pereira De Sousa, Trespeuch (Francia).

19.26 Tra poco le finali, Omar Visintin sarà impegnato nella small final mentre Michela Moioli potrà andare a caccia del bis dopo Sierra Nevada.

19.23 In finale anche Vedder (Usa) e Tomas (Francia).

19.22 Passano Grondin (Canada) e Hughes (Australia), Visintin è terzo e accede alla small final insieme a Bolton (Australia).

19.21 E’ già il momento delle semifinali maschili, c’è Omar Visintin.

19.20 Quasi incredula la bergamasca che era probabilmente convinta di non avercela fatta.

19.19 MOIOLIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! Il tuffo sul traguardo dell’azzurra vale la finale, beffate le australiane.

19.18 Adamczykova è prima, photo-finish per la seconda posizione.

19.16 Bankes (Regno Unito) e Casta (Francia) sono le prime finaliste, ora la seconda heat: Adamczykova (Repubblica Ceca), Brockhoff (Australia), Baff (Australia) e Moioli (Italia).

19.14 Se prosegue con le semifinali al femminile, Michela Moioli nella seconda.

19.11 Passa anche il francese Tomas, lo spagnolo Eguibar beffa al photo-finish l’austriaco Dusek per l’ultimo pass per le semifinali.

19.10 Semifinali anche per gli statunitensi Vedder e Pare.

19.08 OMAR VISINTIN! L’azzurro beffa il campione olimpico austriaco Haemmerle e passa sin semifinale chiudendo dietro a Hughes.

19.06 Tocca ad Omar Visintin che si gioca il passaggio in semifinale con Hughes (Australia), Bozzolo (Francia) ed Haemmerle (Austria).

19.05 Si toccano Surget e Ulbricht che favoriscono il passaggio di Grondin e Bolton.

19.04 Iniziano i quarti di finale maschili.

19.02 MICHELA MOIOLI! L’azzurra controlla con autorità una batteria stellare e vince davanti ad Adamczykova, fuori Clift e Jacobellis.

19.01 Avanti le australiane Brockhoff e Baff, ora l’ultimo quarto con Moioli, Adamczykova (Repubblica Ceca), Clift (Australia) e Jacobellis (Usa).

18.59 Ora la penultima heat prima di quella in cui sarà protagonista Michela Moioli.

18.57 Passano le francesi Pereira De Sousa Mabileau e Trespeuch.

18.54 Avanti Bankes (Regno Unito) e Casta (Francia) nel primo quarto.

18.51 Si parte ora con il tabellone femminile che partirà dai qu18. gli ultimi due pass per i quarti di finale.

18.47 Avanti anche lo spagnolo Eguibar e e il francese Tomas.

18.45 Passa Nathan Pare.

18.43 Lo statunitense Baumgartner vince la heat 6, photo-finish tra Pare (Usa) e Berg (Germania) per il passaggio del turno.

18.41 Avanzano ai quarti anche Vedder (Usa) e De Blois (Paesi Bassi).

18.39 VISINTIN! L’azzurro passa ai quarti chiudendo secondo dietro a Hughes, fuori Sodogas e Sakal.

18.37 Gli avversari dell’azzurro sono Sodogas (Francia), Hughes (Regno Unito) e Sakal (Slovacchia).

18.36 Avanti anche l’austriaco Haemmerle e il francese Bozzolo, tocca ad Omar Visintin.

18.34 Passano Surget e Ulbricht, purtroppo è fuori Lorenzo Sommariva.

18.33 Seconda heat con l’azzurro Sommariva che se la gioca con Ulbricht (Germania), Romero (Spagna) e Surget (Francia).

18.32 Avanzano il canadese Grondin e l’australiano Bolton.

18.30 Si comincia con la prima heat al maschile.

18.28 Tra poco si parte.

18.20 Al maschile l’Italia presenterà invece Lorenzo Sommariva e Omar Visintin nel tabellone finale.

18.10 A Cortina D’Ampezzo Michela Moioli va a caccia di una nuova vittoria dopo essersi imposta in Sierra Nevada.

18.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della terzultima tappa della Coppa del Mondo di snowboardcross 2023-2024.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della terzultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross, in programma in quel di Cortina d’Ampezzo. Dopo la vittoria in Spagna Michela Moioli proverà a ripetersi anche in casa.

Sono in tutto tre gli azzurri che hanno conquistato un posto nel tabellone finale nel corso delle qualificazioni andate in scena nella giornata di ieri. Al femminile sarà presente la sola Michela Moioli. Dopo la roboante vittoria in Sierra Nevada la snowboarder bergamasca ha centrato il secondo posto, alle spalle della sola britannica Charlotte Bankes, leader in 40″74.

Al maschile ci saranno invece Lorenzo Sommariva, protagonista di un’ottima prova culminata con la conquista dell’ottava piazza a +0.85 sul leader della classifica generale, il canadese Eliot Grondin; e Omar Visintin, che ha evitato la Run 2 con un ritardo di +1.36 rispetto al primo classificato che ha invece preceduto gli statunitensi Senna Leith e Jake Vedder, rispettivamente secondo e terzo a +0.53 e +0.54.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della terzultima tappa della Coppa del Mondo di snowboardbcross 2023-2024, in programma a Cortina d’Ampezzo. Si partirà dalle ore 18.30, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

