Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi Nice-Madone d’Utelle: orari, tv, programma, altimetria.

La Parigi-Nizza 2024 non vivrà il finale a cui aspirava. La Corsa del Sole ha visto una brusca variazione della sua penultima tappa, quella che doveva essere la frazione regina della corsa: niente più arrivo ad Auron, ma si conclude sulla Madone d’Utelle dopo soli 104 chilometri a causa del maltempo sul dipartimento delle Alpi Marittime.

PERCORSO

La frazione ha mantenuto soltanto i primi 89 chilometri originali. Cote de Gattieres in apertura (4,5 km al 4,8%), ma non si salirà nemmeno verso La Colmiane, prima categoria da 7,5 km al 7,1%: si svolta verso Madone d’Utelle, ascesa lunga 15,3 chilometri al 5,7% di pendenza media ed alcuni tratti all’8%. Diminuisce anche il dislivello: solo 2000 metri rispetto ai 3750 previsti inizialmente.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Saranno ovviamente gli uomini di classifica a farla da padrone, in quella che è l’unica vera e propria occasione per brillare. Salita lunga ma pedalabile, che potrebbe venire incontro a Joao Almeida (UAE Team Emirates) e a Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) più che alle caratteristiche aggressive di Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale); aspettiamoci anche un Primoz Roglic (BORA-Hansgrohe) che tenterà di fare il diavolo a quattro per recuperare il margine di svantaggio dalla vittoria, mentre si attende al varco anche Egan Bernal con il compagno di squadra Carlos Rodriguez in maglia Ineos-Grenadiers.

ORARI

9 marzo – Nice-Madone d’Utelle

Orario di partenza: 12.10

Orario di arrivo: 14.57-15.14

PARIGI-NIZZA 2024, COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 13.25, RaiSport dalle 14.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ dalle 13.00, DAZN, NOW, SkyGo dalle 13.25, RaiPlay dalle 14.30

Diretta testuale: OA Sport