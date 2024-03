Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi Sassoferrato-Cagli (Monte Petrano): orari, tv, programma, altimetria. Altro show per Vingegaard?

La battaglia per la classifica generale sembra ormai chiusa, ma oggi la Tirreno-Adriatico presenta nella sesta tappa il suo unico arrivo in salita. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, altimetria, programma e favoriti.

PERCORSO SESTA TAPPA TIRRENO-ADRIATICO 2024

Prima parte subito mossa, poi arriva il primo GPM di giornata con La Forchetta (3,2 km al 7.3%). Di pianura ce n’è poca, ma il finale si infiamma con Pian di Trebbio (7 km al 5%) e Moria (2,4 km all’8,5%) ad anticipare il Monte Petrano (10,2 chilometri al 7,9%) che vedrà il traguardo in vetta.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Un uomo nettamente avanti a tutti: Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha dato spettacolo ieri ed è pronto a ripetersi in Maglia Azzurra di leader della classifica. A lanciare la sfida, anche se a distanza, ci saranno Juan Ayuso (UAE Emirates) e Jai Hindley (Bora-hansgrohe), che al momento sembrano essere i due più indicati per il podio. Il nome a sorpresa può essere quello di Cian Uijtdebroeks (Team Visma | Lease a Bike) che potrebbe sfruttare la situazione per lanciare un attacco senza essere inseguito.

PROGRAMMA SESTA TAPPA

Sabato 9 marzo

Sassoferrato-Cagli (Monte Petrano)

180 chilometri

Partenza ore 12.05

Arrivo ore 16.00 circa

TIRRENO-ADRIATICO 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro dalle 15.35 su Rai 2 HD, dalle 15.15 su Eurosport 2.

Diretta streaming: gratuita su Rai Play, in abbonamento su eurosport.it (dalle 14.20), discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.