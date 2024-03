Domani, sabato 16 marzo (non prima delle 21.30 italiane), Jannik Sinner affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nella semifinale del Masters1000 di Indian Wells. Una sfida tanto attesa che metterà in palio l’ambito pass per l’atto conclusivo e anche la piazza d’onore nel ranking ATP. Sinner avrà grandi motivazioni per battere l’iberico, ma lo stesso varrà anche per quest’ultimo.

Entrambi arrivano all’appuntamento nel modo migliore. Jannik non ha perso un set nel proprio percorso, perdendo in una sola circostanza un turno al servizio nella partita contro l’americano Ben Shelton. Lo stesso discorso riguarda Alcaraz in fatto di break concessi, avendo però disperso un parziale all’esordio nel secondo turno contro Matteo Arnaldi.

Sarà il nono atto della serie, se si tiene conto anche dell’incrocio a livello Challenger del 2019. Il bilancio è di 4-4 e quindi vedremo chi riuscirà a portarsi in vantaggio nel computo degli scontri diretti. Di base, il tennis dell’altoatesino dovrebbe dare più problemi a Carlitos, ma la superficie lenta e la tipologia di palle potrebbero essere variabili maggiormente favorevoli allo spagnolo.

La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, semifinale del Masters1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Tennis (205) e su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SINNER-ALCARAZ ATP INDIAN WELLS 2024

Sabato 16 marzo

CAMPO 1 – Dalle 19.00 italiane

S. Hsieh/E. Mertens (1) vs S. Hunter/K. Siniakova (3)

Non prima delle 21.30

J. Sinner (3) vs C. Alcaraz (2)

T. Paul (17) vs D. Medvedev (4)

PROGRAMMA SINNER-ALCARAZ ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport