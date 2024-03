Sinner-Alcaraz, ottavo capitolo della saga stellare: i precedenti, l’inerzia, le superfici

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si apprestano a dare vita al loro ottavo scontro diretto nel circuito ATP. L’appuntamento è per sabato 16 marzo in occasione della semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Sarò un confronto totale tra due talenti assoluti, un vero e proprio spareggio per il numero 2 del ranking ATP. Il tennista italiano conduce per 4-3 nei precedenti con lo spagnolo, anche se non va dimenticato un confronto a livello Challenger vinto dall’iberico (considerando quel risultato il computo dei testa a testa sarebbe sul 4-4).

Il primo scontro diretto andà in scena ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi nel 2021: sul cemento indoor fu Alcaraz a imporsi per 7-6(1), 7-5. Ben tre capitoli nel 2022: i primi due vinti da Sinner tra gli ottavi di Wimbledon (6-1, 6-4, 6-7, 6-3 sull’erba) e la finale dell’ATP 250 di Umago (6-7, 6-1, 6-1 sulla terra rossa), il terzo portato a casa dall’iberico in occasione del quarto di finale degli US Open, dove l’azzurro ebbe un match point e poi capitolò al quinto set (il trofeo fu poi alzato al cielo proprio da Carlos).

Altri tre atti nel 2023: il primo nelle semifinali del Masters 1000 di Indian Wells sorrise allo spagnolo per 7-6(4), 6-3 mentre gli altri due hanno visto il sigillo dell’altoatesino (semifinale del Masters 1000 di Miami chiusa in tre set, semifinale del torneo ATP 500 di Pechino dominata in due parziali).

Per quanto riguarda le superfici: ultimi quattro confronti sempre sul cemento outdoor (2-2), un precedente sulla terra rossa (1-0), un precedente sull’erba (1-0) e uno sul cemento indoor (0-1). Due confronti a livello Slam (1-1), tre in contesto Masters 1000 (1-2), uno nei 500 (1-0), uno nei 250 (1-0)

PRECEDENTI SINNER-ALCARAZ

NEL CIRCUITO ATP (4-3)

2021, Sedicesimi di finale Masters 1000 Parigi (cemento indoor): Alcaraz b. Sinner 7-6(1), 7-5

2022, Ottavi di finale Wimbledon (erba): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3

2022, Finale ATP 250 Umago (terra rossa): Sinner b. Alcaraz 6-7(5), 6-1, 6-1

2022, Quarti di finale US Open (cemento outdoor): Alcaraz b. Sinner 3-6, 6-7(7), 7-6(0), 7-5, 6-3

2023, Semifinale Masters 1000 Indian Wells (cemento outdoor): Alcaraz b. Sinner 7-6(4), 6-3

2023, Semifinale Masters 1000 Miami (cemento outdoor): Sinner b. Alcaraz 6-7(4), 6-4, 6-2

2023, Semifinale ATP 500 Pechino (cemento outdoor): Sinner b. Alcaraz 7-6(4), 6-1.

NEL CIRCUITO CHALLENGER (0-1)

2019, 32mi di finale Challenger Alicante (terra rossa): Alcaraz b. Sinner 6-2, 3-6, 6-3