ATP Indian Wells, Alcaraz spezza la striscia di un Sinner insolitamente falloso e resta n.2 del mondo

Si ferma in semifinale la corsa di Jannik Sinner nel torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis: l’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, in California, vedrà protagonista lo spagnolo Carlos Alcaraz, che vince in rimonta l’atteso confronto per 1-6 6-3 6-2 dopo due ore e tre minuti complessivi di gioco, inframmezzati da una lunga sospensione per pioggia. L’iberico, che lunedì si confermerà numero 2 del ranking mondiale, ora attende in finale uno tra il russo Daniil Medvedev e lo statunitense Tommy Paul.

Nel primo set dopo 12′, con Sinner avanti 2-1 nel punteggio, senza break, arriva la pioggia, che costringe gli organizzatori ad uno stop di oltre tre ore. Al rientro in campo l’azzurro appare subito in palla e lo strappo arriva a quindici nel quarto gioco. Sinner annulla una chance per l’immediato controbreak e punisce l’iberico, togliendogli ancora la battuta a quindici. L’epilogo della frazione arriva poco dopo, al secondo set point, con Sinner che chiude sul 6-1 dopo 34′ complessivi di gioco.

Nella seconda frazione si ribalta il canovaccio dell’incontro, dato che è Alcaraz a strappare la battuta a quindici a Sinner nel quarto gioco. L’azzurro ha due occasioni di rientro: sia nel settimo che nel nono gioco il tennista italiano si ritrova avanti 30-40 in risposta, ma in entrambe le occasioni l’iberico vince tre punti consecutivi: al primo set point, dunque, Alcaraz incamera il parziale sul 6-3 dopo 46′.

Nella partita decisiva Sinner è maggiormente in difficoltà al servizio e nel game d’apertura si fa trascinare ai vantaggi, tenendo comunque la battuta. Da quel momento, però, Alcaraz acquista fiducia, concede appena un quindici nei primi tre turni al servizio e per due volte strappa la battuta all’azzurro, dapprima ai vantaggi e poi a trenta. L’iberico vola sul 5-1, Sinner resta aggrappato alla partita, ma poi Alcaraz vola sul 40-0 nell’ottavo gioco ed al terzo match point chiude sul 6-2 in 43′.

Le statistiche mostrano come lo spagnolo vinca 75 punti contro i 71 di Sinner, anche se a parità di vincenti, 19-19, l’azzurro conceda ben 14 gratuiti in più, 38-24. Da una parte l’iberico fa meglio con la prima in campo, col 70% di punti vinti (contro il 65%), dall’altro il tennista italiano rende meglio con la seconda, 54% contro 52%.