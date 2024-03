Perché la partita tra Sinner e Alcaraz è stata sospesa: causa e punteggio al momento dell’interruzione

Si è interrotta dopo soli 13 minuti di gioco la sfida titanica tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, prima semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024. Il match è stato infatti sospeso temporaneamente causa pioggia, con i giocatori che hanno inizialmente atteso per qualche minuto in campo prima di rientrare negli spogliatoi in attesa di un miglioramento della situazione.

Al momento dell’interruzione, il punteggio vedeva l’azzurro in vantaggio 2-1 senza break nel corso del primo set. Lo spagnolo era pronto ad affrontare il suo secondo turno di servizio (il primo era andato ai vantaggi, ma il n.2 al mondo non ha dovuto fronteggiare palle break) quando ha cominciato a piovigginare sul campo centrale del prestigioso torneo californiano.

Sul cemento anche poche gocce di pioggia rendono viscida e molto pericolosa la superficie per i tennisti in campo, quindi la sospensione era inevitabile. Dopo circa 22 minuti di pausa i giocatori sono stati richiamati per riprendere il match, ma durante il breve riscaldamento (previsto da regolamento in questi casi) è arrivato un altro scroscio d’acqua.