Sinner-Alcaraz, lo scontro diretto a Indian Wells vale il n.2 del mondo

Jannik Sinner è ad una sola vittoria dal secondo posto nel ranking ATP, ma per superare in classifica Carlos Alcaraz dovrà battere sul campo proprio il grande rivale spagnolo nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2024. Si profila dunque un vero e proprio scontro diretto sul cemento californiano per approdare in finale e per la piazza d’onore nella graduatoria mondiale che verrà pubblicata lunedì prossimo.

L’azzurro, ancora imbattuto in stagione (16-0) e reduce da 19 successi consecutivi, va dunque a caccia di un’affermazione che lo proietterebbe ad un solo gradino dal sogno di diventare numero 1 al mondo. Virtualmente, nella classifica aggiornata, il 22enne altoatesino si trova a quota 8310 punti (perdendo in finale arriverebbe a 8560, vincendo il torneo a 8910) mentre il leader serbo Novak Djokovic guida con 9725 ma non dovrebbe essere presente a Miami dopo la cocente eliminazione al terzo turno contro Luca Nardi.

Alcaraz ha invece 8205 punti e battendo Jannik conserverebbe il secondo posto portandosi a quota 8455, con la possibilità di arrivare a 8805 conquistando il trofeo del BNP Paribas Open. Da monitorare anche il russo Daniil Medvedev, impegnato contro il sorprendente americano Tommy Paul nell’altra semifinale, attualmente quarto a 7515 punti ma con la prospettiva di salire a 8115 conquistando il primo Masters 1000 della stagione.