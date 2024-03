LIVE Berrettini-Vukic, Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA: l’azzurro torna subito in campo per la semifinale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini ed Aleksandar Vukic, semifinale del Challenger di Phoenix 2024. L’azzurro torna subito in campo dopo il match di quarti di finale contro Terence Atmane. L’italiano ha rimontato il francese in poco meno di 3 ore, trionfando con il punteggio di 3-6, 7-6, 7-6.

Per Berrettini si tratta del terzo match in questo torneo vinto in rimonta. Il romano ha sconfitto al primo turno Hugo Gaston, 3-6, 6-3, 6-1, ed al secondo Arthur Cazaux, 3-6, 6-1, 7-5. L’azzurro ha dimostrato di essere al meglio fisicamente rimanendo a lungo in campo, superando le 7 ore di gioco. Un fattore di questa semifinale sarà proprio la benzina rimasta a Berrettini, che era al rientro dopo oltre 6 mesi di stop.

Anche Vukic ha giocato quest’oggi i quarti di finale del challenger di Phoenix. L’australiano ha avuto vita più semplice contro il francese Quentin Halys, vincendo con un doppio 6-4 in un’ora e quindici minuti. In questo torneo il tennista aussie ha superato anche Vit Kopriva, 6-1, 6-0, e Fabio Fognini, 6-1, 6-1.

La sfida tra Berrettini e Vukic inizierà al termine del match tra Nuno Borges e Luca van Assche. La partita sarà visibile su Supertennis Tv ed in streaming su Supertennix. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del match tra Berrettini e Vukic con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!