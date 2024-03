LIVE Arnaldi-Fils, ATP Miami 2024 in DIRETTA: primo ostacolo che promette scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Arnaldi ed Arthur Fils, match valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Miami 2024. Il secondo torneo 1000 consecutivo si apre con una partita che promette scintille tra due giovani in rampa di lancio: da una parte Arnaldi, numero 38 del mondo a 23 anni, dall’altra Fils, numero 37 a nemmeno 20 anni.

Il tennista italiano torna in campo dopo aver raggiunto il secondo turno al Master 1000 di Indian Wells. Nel torneo californiano Arnaldi ha sconfitto un altro giovane francese, Luca Van Assche, in due tie-break. Il ligure è poi riuscito a strappare un set a Carlos Alcaraz, futuro campione del torneo. Lo spagnolo ha vinto in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-0, 6-1.

Fils si è spinto fino al terzo turno ad Indian Wells. Il francese ha battuto al primo turno il portoghese Nuno Borges, 7-6, 6-2, e poi ha estromesso la testa di serie numero 23, Alejandro Davidovich Fokina, con il punteggio di 6-3, 6-4. Il transalpino si è poi arreso in due set a Casper Ruud, vincitore per 6-2, 6-4. In quest’inizio di stagione Fils ha già ottenuto un quarto di finale, ad Hong Kong, ed una semifinale, ad Auckland.

Nonostante le giovani carriere dei due giocatori, questo è il loro terzo incontro ufficiale. I precedenti hanno sempre sorriso ad Arnaldi, che si è imposto sia sulla terra rossa di Madrid che sul cemento degli Us Open. In entrambe le occasioni l’azzurro ha avuto bisogno dell’ultimo set a disposizione.

La partita tra Arnaldi e Fils è l'ultima in programma sul campo Butch Buchholz: l'incontro è il quinto a partire dalle 11.00 locali, le 16.00 italiane.