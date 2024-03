LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: Thomas Ceccon prova a stupire nei 100 sl!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2024 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Giochi Olimpici 2024 con un evento fondamentale in chiave qualificazione per Parigi. Una seconda giornata quella odierna che presenta gare già molto interessanti.

Si parte con le serie lente degli 800 stile libero uomini, nel pomeriggio il finalista mondiale Luca De Tullio proverà a conquistare il pass per i Giochi su tempi non facili per lui che già si era migliorato sensibilmente a Doha. In vasca anche Gabriele Detti che di questa specialità è stato campione del mondo e proverà a creare qualche grattacapo al pugliese. Si prosegue con i 200 misti donne: Sara Franceschi cercherà di concedere il bis su tempi interessanti e fari puntati anche sulla giovan e ingteressante Chiara Della Corte.

Non c’è Alberto Razzetti ma è iscritto Thomas Ceccon nei 200 misti uomini (difficilmente il veneto confermerà la sua presenza al via). La gara potrebbe diventare una sfida tra due giovani intefressanti, Christian Mantegazza e Alessandro Tredici con tanti pretendenti al trono. A seguire sarà il momento del doppio 100 stile libero. In campo femminile fa il suo debutto all’Assoluto Chiara Tarantino, la più gettonata ai Mondiali di Doha. Curiosità anche per vedere all’opera Sara Curtis che ieri nel dorso ha dimostrato di essere in buona condizione. Tra le protagoniste annunciate Morini, Menicucci, Cocconcelli mentre sarà assente Silvia Di Pietro, alle prese con un problema fisico. Gara importante anche per la composizione della staffetta 4×100 stile libero.

Si guarda alla staffetta olimpica anche nei 100 stile libero maschili che vedranno al via Thomas Ceccon, a caccia di un tempo che consolidi la sua posizione di rappresentante azzurro nella gara individuale di Parigi. Il veneto è a caccia di un grande crono, così come non staranno a guardare i protagonisti della staffetta di Doha: Zazzeri, non al meglio della condizione, Conte Bonin, Frigo (che il tempo per Parigi lo avrebbe fatto), Deplano e, perchè no, Izzo, già azzurro all’Europeo in corta e apparso in gran forma nei giorni scorsi. Della partita sarà ovviamente, da protagonista, anche Alessandro Miressi che ha già staccato il pass olimpico. La mattinata si chiude con la serie lenta dei 1500 stile libero donne. Nel pomeriggio Simona Quadarella affronterà la gara di cui è campionessa mondiale.

La mattinata si chiude con la serie lenta dei 1500 stile libero donne. Nel pomeriggio Simona Quadarella affronterà la gara di cui è campionessa mondiale.