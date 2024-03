Nuoto, Benedetta Pilato e Margherita Panziera sugli scudi nelle batterie dell’ultima giornata a Riccione

Ultima giornata di batterie in questi Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, competizione che mette i palio i pass olimpici e la cui definizione ci sarà nelle Finali del pomeriggio a partire dalle 17.30. Benedetta Pilato ha riscaldato lo Stadio del Nuoto con i suoi 50 rana. La pugliese ha vinto le batterie con il tempo di 29.59 a precedere nell’overall Arianna Castiglioni (30.76), Anita Bottazzo (30.85) e Martina Carraro (31.02). Vedremo se Benny saprà fare ancora meglio nel pomeriggio e avvicinare il suo record italiano di 29.30, ex record del mondo prima del ritorno ad altissimo livello di Rūta Meilutytė.

Nella medesima distanza al maschile, priva di Nicolò Martinenghi, Ludovico Blu Art Viberti è stato il migliore in 27.25 a precedere Simone Cerasuolo (27.56) e Federico Poggio (27.72). Vedremo se nel pomeriggio i tempi si abbasseranno, anche per lo stimolo di un titolo tricolore in palio.

Nei 400 sl Simona Quadarella quest’oggi concludere il suo ciclo di gare all’insegna del “divertimento”, dal momento che le sue carte olimpiche sono già in cassaforte. La campionessa nostrana si è cimentata nelle heat delle otto vasche, toccando la piastra in 4:13.41 a precedere le gemelle Cesarano, con Antonietta a 4:15.18 e Noemi a 4:15.28. Vedremo se Simona avrà lo stimolo nell’atto conclusivo di mettere nel mirino il 4:05.2 (tempo-limite per la qualificazione olimpica in questa specifica distanza).

Nei 400 misti uomini Alberto Razzetti, già con il biglietto per Parigi in questa gara, è stato a guardare. Sarà probabilmente Pier Andrea Matteazzi a tentare nel pomeriggio di siglare un difficile per lui 4:11.9 nella Finale conclusivo. Nelle heat Matteazzi ha siglato un crono da 4:17.68 a precedere Samuele Martelli in 4:23.94 e Pietro Paolo Sarpe in 4:24.33.

Nei 200 dorso donne Margherita Panziera ha come obiettivo il 2:08.5, crono fissato dalla Federnuoto per la carta olimpica. La veneta ha ottenuto di gran lunga il miglior riscontro nelle heat di 2:11.64 e, chiaramente, dovrà salire di colpi per centrare il target a Cinque Cerchi. Alle sue spalle, nella graduatoria complessiva, si sono classificate Federica Toma (2:13.77) ed Erika Gaetani (2:13.94), vincitrice ieri dei 100 dorso. Nei 1500 stile libero uomini, orfani di Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio vorrà essere con Greg ai Giochi in questa specialità. Lo vedremo nelle serie 1 del pomeriggio, stamane l’autore del best time della serie 2 è stato Alessio Occhipinti in 15:32.54.

A conclusione della mattinata, le batterie dei 50 delfino donne hanno sorriso a Sonia Laquintana in 26.38, a precedere Viola Scotto di Carlo (26.57) e Alessandra Miari Fulcis (26.72). Giova sottolineare l’assenza di Silvia Di Pietro dalle heat. Ritroveremo molto probabilmente la nuotatrice romana al Trofeo Settecolli.