MotoGP, GP Qatar 2024: numeri, statistiche, curiosità. A Lusail non mancano successi italiani a sorpresa

Il Motomondiale torna alle care, vecchie, abitudini. La stagione 2024 comincia infatti con il Gran Premio del Qatar, che ritrova la propria “collocazione naturale” dopo l’anomala edizione autunnale dello scorso anno. Nel 2023 si corse a novembre solo per questioni logistiche, legate alle tempistiche dei lavori d’ammodernamento che avevano interessato l’autodromo di Lusail.

Entrato in calendario nel 2004, dal 2008 il GP qatariota ha la peculiarità di essere l’unico a tenersi in notturna. Va rimarcato come la pista di Lusail abbia ospitato 20 gare valevoli per il Mondiale di MotoGP. Pur “saltando un giro” nel 2020 a causa della pandemia, ha recuperato nel 2021, organizzando un double header e un estemporaneo GP di Doha.

Curiosamente, la situazione ha riguardato solo la classe regina. Nel 2020 Moto2 e Moto3 corsero comunque, seppur in un contesto spettrale. Le categorie formative avevano già raggiunto il Qatar prima dei vari lockdown e degli stop ai viaggi internazionali. Dunque ebbero modo di gareggiare prima del congelamento di qualsiasi attività agonistica sino all’estate.

LUSAIL – I DATI

CLASSE REGINA (MOTOGP)

Piloti con più vittorie:

Casey STONER e Valentino ROSSI (4)

L’australiano ha vinto nel 2007, 2008, 2009, 2011

Il Dottore ha trionfato nel 2005, 2006, 2010, 2015

Piloti in attività con vittorie a Lusail:

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2021}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2021}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2022}

1 – DI GIANNANTONIO Fabio (ITA) {2023}

Italiani vincitori a Lusail:

ROSSI Valentino (2005, 2006, 2010, 2015)

DOVIZIOSO Andrea (2018, 2019)

BASTIANINI Enea (2022)

DI GIANNANTONIO Fabio (2023)

Moto vincitrici a Lusail:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

10 – YAMAHA (2005, 2021)

7 – DUCATI (2007, 2023)

3 – HONDA (2004, 2014)

Piloti vincitori con moto differenti:

STONER Casey (Ducati 3; Honda 1)

Record di vittorie consecutive:

3 – STONER Casey (2007, 2008, 2009)

Vincitore Sprint 2023.

MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Lusail:

2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2017, 2019}

2 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022}

1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014}

1 – ZARCO Johann (FRA) {2018}

1 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021}

1 – MARINI Luca (ITA) {2023}

LUSAIL – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – TOMIZAWA Shoya (JPN)

2011 – BRADL Stefan (GER)

2012 – MARQUEZ Marc (ESP)

2013 – ESPARGARO’ Pol (ESP)

2014 – RABAT Tito (ESP)

2015 – FOLGER Jonas (GER)

2016 – LÜTHI Thomas (SUI)

2017 – MORBIDELLI Franco (ITA)

2018 – BAGNAIA Francesco (ITA)

2019 – BALDASSARRI Lorenzo (ITA)

2020 – NAGASHIMA Tetsuta (JPN)

2021 – LOWES Sam (GBR) {GP Qatar}

2021 – LOWES Sam (GBR) {GP Doha}

2022 – VIETTI Celestino (ITA)

2023 – ALDEGUER Fermin (ESP)

Nessuno ha ancora vinto in due stagioni differenti. La doppia affermazione di Sam Lowes sfrutta la dinamica del double header tenutosi nel 2021. Quattro i successi italiani, che fanno del nostro Paese il più blasonato in assoluto nella categoria cadetta.

LUSAIL – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – VIÑALES Maverick (ESP)

2013 – SALOM Luis (ESP)

2014 – MILLER Jack (AUS)

2015 – MASBOU Alexis (FRA)

2016 – ANTONELLI Niccolò (ITA)

2017 – MIR Joan (ESP)

2018 – MARTIN Jorge (ESP)

2019 – TOBA Kaito (JPN)

2020 – ARENAS Albert (ESP)

2021 – MASIA Jaume (ESP) {GP Qatar}

2021 – ACOSTA Pedro (ESP) {GP Doha}

2022 – MIGNO Andrea (ITA)

2023 – MASIA Jaume (ESP)

Nessun pilota si è ancora ripetuto nella prima classe formativa, dove la Spagna è protagonista assoluta con ben 8 successi. Sono invece 2 i trionfi italiani.