MotoGP, la grande sfida di Francesco Bagnaia verso il tris. Jorge Martin sempre più solido e l’ombra di Marc Marquez

Francesco Bagnaia abborda la stagione 2024 nel ruolo di “bi-campione del mondo” in carica. L’ultimo a essersi presentato al via di un’annata agonistica dopo aver vinto i precedenti due titoli iridati era stato Marc Marquez, nell’ormai lontano 2015. Allo spagnolo non andò bene, poiché mancò l’appuntamento con il tris.

Proprio il veterano iberico è uno dei rivali più minacciosi per il ventisettenne piemontese. Il trentunenne catalano ha deciso di mollare Honda, l’azienda al quale sembrava essersi consacrato, pur di montare in sella a una Ducati. El trueno de Cervera smania per dimostrare di non essere in declino e che l’assenza di risultati dell’ultimo triennio era figlia del calo di competitività della RC213V.

Di certo, Bagnaia dovrà guardarsi da Marquez, almeno nelle fasi iniziali della stagione. Tra i due non corre buon sangue e Marc non ha mai smesso di stuzzicarlo, soprattutto in qualifica. Sappiamo come lo spagnolo, se non può correre per sé, sia capace di “correre contro qualcuno”. Quel qualcuno, nel 2024, sarà senza dubbio Pecco.

Ai nastri di partenza del Mondiale, però, il grande rivale dell’italiano è un altro iberico. Si parla, ovviamente, di Jorge Martin, il grande antagonista del piemontese nella rincorsa al titolo 2023. Il madrileno si è inchinato pagando un avvio di stagione balbettante e qualche errore figlio dell’inesperienza al massimo livello. L’epilogo sfavorevole non gli è andato giù, dunque avrà indubbiamente il dente avvelenato.

Sulla carta, gli avversari più temibili per Bagnaia sono i due spagnoli appena citati. Al più anziano è doveroso dar credito in virtù del blasone, per il più giovane parlano invece i risultati. L’atto pratico rispecchierà queste attese, oppure emergerà qualche altra candidatura?

Nel frattempo Pecco ha la consapevolezza di aver già vinto due titoli. Tre di fila sono roba per pochi. Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood, Giacomo Agostini, Kenny Roberts, Mick Doohan, Valentino Rossi e Marc Marquez. Nomi entrati nella storia del Motomondiale. Come sogna di fare Bagnaia nel prossimo futuro.