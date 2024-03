MotoGP su TV8, orari GP Qatar 2024: programma differite in chiaro

Il Gran Premio di Qatar sarà il primo dei ventuno appuntamenti da cui è composto il calendario del Mondiale 2024 di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Si scenderà in pista da venerdì 8 a domenica 10 marzo. La prima giornata sarà dedicata alle prove; nella seconda si disputeranno le qualifiche di ogni classe e la sprint di MotoGP; l’evento culminerà poi con i GP di ogni categoria.

Quali saranno gli orari precisi del Gran Premio di Lusail? Quali sono le sessioni più importanti in vista delle fasi cruciali del GP di Nazione 2024 di MotoGP come fare per seguire la corsa in TV?

MOTOGP – PROGRAMMA GP QATAR 2024

VENERDÌ 8 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00-12.35, Moto3, Prove libere

Ore 12.50-13.30, Moto2, Prove libere

Ore 13.45-14.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 16.15-16.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 17.05-17.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 18.00-19.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

SABATO 9 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 10.30-11.00, Moto3, Pre-Qualifiche (II)

Ore 11.15-11.45, Moto2, Pre-Qualifiche (II)

Ore 12.30-12.30, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 12.40-12.55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 13.05-13.20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 14.50-15.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 15.15-15.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 15.45-16.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 17.00, MotoGP, SPRINT

DOMENICA 10 MARZO (ORARI ITALIANO)

Ore 13.40-13.50, MotoGP, Warm-up

Ore 15.00, GRAN PREMIO MOTO3

Ore 16.15, GRAN PREMIO MOTO2

Ore 18.00, GRAN PREMIO MOTOGP

MOTOGP – PALINSESTO GP QATAR 2024 IN TV

TV IN CHIARO – Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. Non ci sarà modo di seguire prove libere e warm-up.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà in diretta ogni turno del Gran Premo di Qatar. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento mediorientale potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Qatar, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

PROGRAMMA TV8

SABATO 9 MARZO (ORARI ITALIANI)

Ore 12.40-13.20, Diretta Qualifiche MotoGP

Ore 14.50-15.30, Diretta Qualifiche Moto3

Ore 15.45-16.25, Diretta Qualifiche Moto2

Ore 17.00 Diretta SPRINT MotoGP

DOMENICA 10 MARZO (ORARI ITALIANO)

Ore 18.35, Differita GRAN PREMIO Moto3

Ore 19.50, Differita GRAN PREMIO Moto2

Ore 21.35, Differita GRAN PREMIO MotoGP